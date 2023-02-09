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Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ - РИА Новости, 09.02.2023
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Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ
Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ - РИА Новости, 09.02.2023
Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ
Польский телеканал TVP Info неверно указал должность Владимира Зеленского в титрах, скриншот эфира опубликовал в Twitter советник главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:56
2023-02-09T23:00
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
антон геращенко
польша
лондон
риши сунак
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польский телеканал TVP Info неверно указал должность Владимира Зеленского в титрах, скриншот эфира опубликовал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.В новостном выпуске транслировали речь украинского лидера в Лондоне перед членами британского парламента. Под его именем указана несуществующая должность "президента Великобритании"."Тем временем польское телевидение произвело Зеленского в президенты Великобритании", — прокомментировал Геращенко.Накануне Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, антон геращенко, польша, лондон, риши сунак
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Антон Геращенко, Польша, Лондон, Риши Сунак
20:56 09.02.2023 (обновлено: 23:00 09.02.2023)
 
Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ

Польский телеканал TVP Info назвал Зеленского в титрах президентом Великобритании

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польский телеканал TVP Info неверно указал должность Владимира Зеленского в титрах, скриншот эфира опубликовал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
В новостном выпуске транслировали речь украинского лидера в Лондоне перед членами британского парламента. Под его именем указана несуществующая должность "президента Великобритании".
Скриншот трансляции польского телеканала TVP Info
Скриншот трансляции польского телеканала TVP Info
Скриншот трансляции польского телеканала TVP Info
"Тем временем польское телевидение произвело Зеленского в президенты Великобритании", — прокомментировал Геращенко.
Накануне Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
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В миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийАнтон ГеращенкоПольшаЛондонРиши Сунак
 
 
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