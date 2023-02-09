https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850976190.html

Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ

Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ - РИА Новости, 09.02.2023

Зеленский перестал быть президентом Украины в эфире польского ТВ

Польский телеканал TVP Info неверно указал должность Владимира Зеленского в титрах, скриншот эфира опубликовал в Twitter советник главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:56

2023-02-09T20:56

2023-02-09T23:00

в мире

украина

великобритания

владимир зеленский

антон геращенко

польша

лондон

риши сунак

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польский телеканал TVP Info неверно указал должность Владимира Зеленского в титрах, скриншот эфира опубликовал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.В новостном выпуске транслировали речь украинского лидера в Лондоне перед членами британского парламента. Под его именем указана несуществующая должность "президента Великобритании"."Тем временем польское телевидение произвело Зеленского в президенты Великобритании", — прокомментировал Геращенко.Накануне Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850954627.html

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, антон геращенко, польша, лондон, риши сунак