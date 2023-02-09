09:22 09.02.2023 (обновлено: 11:20 09.02.2023)
Британцев шокировала неожиданная фраза Зеленского, сказанная в парламенте
Читатели DM возмутились словами президента Украины Зеленского в парламенте
© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читателей издания Daily Mail возмутило поведение президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, когда он заранее поблагодарил британские власти за еще не состоявшуюся поставку истребителей.
Участники дискуссии осудили правительство за потакание желаниям Киева.
"У нас нет денег, мы не можем вооружить свою маленькую армию, а власти, похоже, думают, что у них есть денежное дерево", — возмутился один из комментаторов.
"Вы — марионетки Запада", — продолжил другой читатель.
"Тупые разжигатели войны", — съязвил участник обсуждения.
"В худшем случае конфликт может длиться годами, и Россия все равно победит. Мы не должны ввязываться в это. Если мы совершим эту ошибку, то можем получить третью мировую войну, к которой Англия не будет готова", — заключили пользователи.
В среду Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Он выступил перед парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также вместе с Риши Сунаком посетил лагерь, где обучаются украинские военные.
В этот же день британский премьер заявил, что обсуждал с главой киевского режима возможность предоставления Киеву истребителей.
В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
Отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку техники.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.