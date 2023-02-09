https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850728161.html

Британцев шокировала неожиданная фраза Зеленского, сказанная в парламенте

Британцев шокировала неожиданная фраза Зеленского, сказанная в парламенте - РИА Новости, 09.02.2023

Британцев шокировала неожиданная фраза Зеленского, сказанная в парламенте

Читателей издания Daily Mail возмутило поведение президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, когда он заранее поблагодарил британские власти за еще не РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:22

2023-02-09T09:22

2023-02-09T11:20

в мире

киев

украина

россия

владимир зеленский

риши сунак

карл iii

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читателей издания Daily Mail возмутило поведение президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, когда он заранее поблагодарил британские власти за еще не состоявшуюся поставку истребителей.Участники дискуссии осудили правительство за потакание желаниям Киева."Вы — марионетки Запада", — продолжил другой читатель."Тупые разжигатели войны", — съязвил участник обсуждения.В среду Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Он выступил перед парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также вместе с Риши Сунаком посетил лагерь, где обучаются украинские военные.В этот же день британский премьер заявил, что обсуждал с главой киевского режима возможность предоставления Киеву истребителей.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку техники.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230209/ulovka-1850702768.html

https://ria.ru/20230208/samolety-1850651832.html

киев

украина

россия

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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, риши сунак, карл iii