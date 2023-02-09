Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zaes-1850980401.html
"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС
"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:28
2023-02-09T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
москва
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_e442bdcf1ef701be66525fb663c27dcc.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности Запорожской АЭС.Об этом он заявил на прошедших в четверг в Москве переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии."Несмотря на крайне политизированную атмосферу вокруг этого вопроса, агентство сохраняет профессиональный подход, ищет реальное решение данной проблемы. Мы высоко оцениваем факт присутствия специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Выражаю надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности", - сказал Лихачев, которого цитирует официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230209/zaes-1850943988.html
москва
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b35c3f7c35671052a366e0d64424ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, энергодар, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар, Россия, Сергей Шойгу
21:28 09.02.2023 (обновлено: 21:38 09.02.2023)
 
"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС

"Росматом" надеется на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности Запорожской АЭС.
Об этом он заявил на прошедших в четверг в Москве переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии.
"Несмотря на крайне политизированную атмосферу вокруг этого вопроса, агентство сохраняет профессиональный подход, ищет реальное решение данной проблемы. Мы высоко оцениваем факт присутствия специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Выражаю надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности", - сказал Лихачев, которого цитирует официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 18:15Специальная военная операция на Украине
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодарРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала