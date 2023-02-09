https://ria.ru/20230209/zaes-1850980401.html

"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС

"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023

"Росатом" надеется на скорейшее создание на практике зоны безопасности ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:28

2023-02-09T21:28

2023-02-09T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

москва

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности Запорожской АЭС.Об этом он заявил на прошедших в четверг в Москве переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии."Несмотря на крайне политизированную атмосферу вокруг этого вопроса, агентство сохраняет профессиональный подход, ищет реальное решение данной проблемы. Мы высоко оцениваем факт присутствия специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Выражаю надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности", - сказал Лихачев, которого цитирует официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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