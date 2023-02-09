https://ria.ru/20230209/zaes-1850792062.html

Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023

Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси имеет важное значение, работа по зоне защиты над Запорожской АЭС ведется, при этом РФ не может допустить, чтобы ее... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:10

2023-02-09T12:10

2023-02-09T13:26

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси имеет важное значение, работа по зоне защиты над Запорожской АЭС ведется, при этом РФ не может допустить, чтобы ее принципиальным подходам был нанесен ущерб, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее он сообщил, что гендиректор МАГАТЭ прибывает в Москву в четверг."Его поездка имеет важное значение, мы долгое время обсуждаем параметры зоны защиты ядерной и физической безопасности. Идет это непросто. Мы понимаем, что агентство и его руководство в ряде ситуаций находится под прессингом извне. Но мы не можем действовать так, чтобы какой-то ущерб наносился нашим принципиальным подходам", - заявил он."ЗАЭС - это объект, находящийся в российской юрисдикции, и попытки представить дело по-иному, либо создать какие-то форматы работы, которые в этом смысле что-то ставят под вопрос, для нас, конечно, неприемлемы", - отметил замминистра.Он добавил, что помимо тематики ЗАЭС с Гросси будут обсуждаться и другие аспекты."Руководство Росатома традиционно поддерживает тесный и продуктивный контакт с гендиректором МАГАТЭ и его командой, так что мы в режиме продолжения диалога будем вести эти беседы", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

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