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Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
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Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 09.02.2023
Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси имеет важное значение, работа по зоне защиты над Запорожской АЭС ведется, при этом РФ не может допустить, чтобы ее... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:10
2023-02-09T13:26
россия
в мире
цены на нефть
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рафаэль гросси
сергей рябков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси имеет важное значение, работа по зоне защиты над Запорожской АЭС ведется, при этом РФ не может допустить, чтобы ее принципиальным подходам был нанесен ущерб, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее он сообщил, что гендиректор МАГАТЭ прибывает в Москву в четверг."Его поездка имеет важное значение, мы долгое время обсуждаем параметры зоны защиты ядерной и физической безопасности. Идет это непросто. Мы понимаем, что агентство и его руководство в ряде ситуаций находится под прессингом извне. Но мы не можем действовать так, чтобы какой-то ущерб наносился нашим принципиальным подходам", - заявил он."ЗАЭС - это объект, находящийся в российской юрисдикции, и попытки представить дело по-иному, либо создать какие-то форматы работы, которые в этом смысле что-то ставят под вопрос, для нас, конечно, неприемлемы", - отметил замминистра.Он добавил, что помимо тематики ЗАЭС с Гросси будут обсуждаться и другие аспекты."Руководство Росатома традиционно поддерживает тесный и продуктивный контакт с гендиректором МАГАТЭ и его командой, так что мы в режиме продолжения диалога будем вести эти беседы", - заключил Рябков.
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россия, в мире, цены на нефть, москва, рафаэль гросси, сергей рябков, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, В мире, Цены на нефть, Москва, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
12:10 09.02.2023 (обновлено: 13:26 09.02.2023)
 
Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Замглавы МИД Рябков отметил, что работа над созданием защитной зоны вокруг ЗАЭС ведется

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси имеет важное значение, работа по зоне защиты над Запорожской АЭС ведется, при этом РФ не может допустить, чтобы ее принципиальным подходам был нанесен ущерб, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее он сообщил, что гендиректор МАГАТЭ прибывает в Москву в четверг.
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"Его поездка имеет важное значение, мы долгое время обсуждаем параметры зоны защиты ядерной и физической безопасности. Идет это непросто. Мы понимаем, что агентство и его руководство в ряде ситуаций находится под прессингом извне. Но мы не можем действовать так, чтобы какой-то ущерб наносился нашим принципиальным подходам", - заявил он.
"ЗАЭС - это объект, находящийся в российской юрисдикции, и попытки представить дело по-иному, либо создать какие-то форматы работы, которые в этом смысле что-то ставят под вопрос, для нас, конечно, неприемлемы", - отметил замминистра.
Он добавил, что помимо тематики ЗАЭС с Гросси будут обсуждаться и другие аспекты.
"Руководство Росатома традиционно поддерживает тесный и продуктивный контакт с гендиректором МАГАТЭ и его командой, так что мы в режиме продолжения диалога будем вести эти беседы", - заключил Рябков.
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