https://ria.ru/20230209/zadymlenie-1850957536.html
В Кисловодске произошел пожар в центре спортивной подготовки
В Кисловодске произошел пожар в центре спортивной подготовки - РИА Новости, 09.02.2023
В Кисловодске произошел пожар в центре спортивной подготовки
Центр спортивной подготовки в Кисловодске эвакуируют из-за задымления на первом этаже здания, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:10
2023-02-09T19:10
2023-02-09T19:11
происшествия
кисловодск
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЯТИГОРСК, 9 фев - РИА Новости. Центр спортивной подготовки в Кисловодске эвакуируют из-за задымления на первом этаже здания, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю."Кисловодск, улица Победы, 14, пожар по рангу №2 в здании ФГБУ "Южный федеральный центр спортивной подготовки", задымление на первом этаже трехэтажного спорткомплекса, происходит эвакуация", - сказано в сообщении.Как добавили в ГУМЧС по региону, площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров, эвакуированы 10 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230209/pozhar-1850792591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кисловодск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Кисловодск, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
19:10 09.02.2023 (обновлено: 19:11 09.02.2023)
В Кисловодске произошел пожар в центре спортивной подготовки
В Кисловодске эвакуируют центр спортивной подготовки из-за задымления
ПЯТИГОРСК, 9 фев - РИА Новости. Центр спортивной подготовки в Кисловодске эвакуируют из-за задымления на первом этаже здания, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю.
"Кисловодск, улица Победы, 14, пожар по рангу №2 в здании ФГБУ "Южный федеральный центр спортивной подготовки", задымление на первом этаже трехэтажного спорткомплекса, происходит эвакуация", - сказано в сообщении.
Как добавили в ГУМЧС по региону, площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров, эвакуированы 10 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.