https://ria.ru/20230209/zadymlenie-1850957536.html

В Кисловодске произошел пожар в центре спортивной подготовки

В Кисловодске произошел пожар в центре спортивной подготовки - РИА Новости, 09.02.2023

В Кисловодске произошел пожар в центре спортивной подготовки

Центр спортивной подготовки в Кисловодске эвакуируют из-за задымления на первом этаже здания, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:10

2023-02-09T19:10

2023-02-09T19:11

происшествия

кисловодск

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЯТИГОРСК, 9 фев - РИА Новости. Центр спортивной подготовки в Кисловодске эвакуируют из-за задымления на первом этаже здания, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю."Кисловодск, улица Победы, 14, пожар по рангу №2 в здании ФГБУ "Южный федеральный центр спортивной подготовки", задымление на первом этаже трехэтажного спорткомплекса, происходит эвакуация", - сказано в сообщении.Как добавили в ГУМЧС по региону, площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров, эвакуированы 10 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230209/pozhar-1850792591.html

кисловодск

ставропольский край

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кисловодск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия