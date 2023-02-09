https://ria.ru/20230209/zaderzhanie-1850880238.html
Двух жителей Омской области заподозрили во взрыве в доме в Новосибирске
Двух жителей Омской области заподозрили во взрыве в доме в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
Двух жителей Омской области заподозрили во взрыве в доме в Новосибирске
В Новосибирске двух сотрудников газовой компании задержали по делу о частичном обрушении жилого дома, сообщается на сайте управления СК по региону. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:45
2023-02-09T15:45
2023-02-09T17:46
происшествия
омская область
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Новосибирске двух сотрудников газовой компании задержали по делу о частичном обрушении жилого дома, сообщается на сайте управления СК по региону. "Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в заявлении.По полученным данным, несколько дней назад подозреваемые, представившись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома, где сегодня утром прогремел взрыв. В ближайшее время СК обратится в суд с просьбой об их аресте. Расследование контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин.Следователи допросили жильцов дома, сотрудников газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и другие судебные экспертизы. В четверг в Новосибирске произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около 08:00 по местному времени. По последним данным, погибли восемь человек, как минимум 17 пострадали. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Ведется разбор завалов. Основная версия произошедшего — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.
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происшествия, омская область, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Омская область, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
15:45 09.02.2023 (обновлено: 17:46 09.02.2023)
Двух жителей Омской области заподозрили во взрыве в доме в Новосибирске
СК задержал двух жителей Омской области по делу о частичном обрушении дома в Новосибирске
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В Новосибирске двух сотрудников газовой компании задержали по делу о частичном обрушении жилого дома, сообщается на сайте
управления СК по региону.
"Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в заявлении.
По полученным данным, несколько дней назад подозреваемые, представившись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома, где сегодня утром прогремел взрыв.
В ближайшее время СК обратится в суд с просьбой об их аресте. Расследование контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин
.
Следователи допросили жильцов дома, сотрудников газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и другие судебные экспертизы.
В четверг в Новосибирске произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около 08:00 по местному времени. По последним данным, погибли восемь человек, как минимум 17 пострадали. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Ведется разбор завалов. Основная версия произошедшего — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.