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СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области
СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области - РИА Новости, 09.02.2023
СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области
Взрывы слышны в четверг в Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:40
2023-02-09T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". "В области громко!", - написало издание в своем Telegram-канале. Воздушная тревога была объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях Киеву Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
14:40 09.02.2023
 
СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области

Издание "Харьков Life" сообщило о громких звуках взрывов в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life".
"В области громко!", - написало издание в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога была объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях Киеву Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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