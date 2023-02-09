https://ria.ru/20230209/vzryvy-1850858961.html

СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области

СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области - РИА Новости, 09.02.2023

СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области

Взрывы слышны в четверг в Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:40

2023-02-09T14:40

2023-02-09T14:40

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". "В области громко!", - написало издание в своем Telegram-канале. Воздушная тревога была объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях Киеву Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф