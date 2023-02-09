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СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области
СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области - РИА Новости, 09.02.2023
СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области
Взрывы слышны в четверг в Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:40
2023-02-09T14:40
2023-02-09T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". "В области громко!", - написало издание в своем Telegram-канале. Воздушная тревога была объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях Киеву Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о звуках взрывов в Харьковской области
Издание "Харьков Life" сообщило о громких звуках взрывов в Харьковской области