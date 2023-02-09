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Число пострадавших после обрушения подъезда в Новосибирске выросло до шести

Число пострадавших после обрушения подъезда в Новосибирске выросло до шести - РИА Новости, 09.02.2023

Число пострадавших после обрушения подъезда в Новосибирске выросло до шести

Количество пострадавших при обрушении подъезда жилого дома и пожаре в Новосибирске увеличилось до шести человек, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:23

2023-02-09T05:23

2023-02-09T05:31

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

андрей травников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество пострадавших при обрушении подъезда жилого дома и пожаре в Новосибирске увеличилось до шести человек, сообщила РИА Новости представитель облминздрава.Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд. Всего в доме 4 подъезда, в каждом по 15 квартир. По последним данным, два человека погибли. Сообщалось о четырех пострадавших. Ведется разбор завалов.Правительство Новосибирской области в своем телеграм-канале сообщает, что в настоящее время на месте работают 18 медицинских бригад. Губернатор региона Андрей Травников выехал на место происшествия.В настоящее время происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. На месте происшествия работают 197 человек и 61 единица техники.Для пострадавших развернут пункт временного размещения в ближайшей к месту ЧП школе №85.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

новосибирская область

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, андрей травников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)