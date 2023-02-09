США не считают неизбежным военное вторжение материкового Китая на Тайвань
Пентагон заявил, что не считает неизбежным военное вторжение материкового Китая на Тайвань
© SAM YEH / AFPБашня "Тайбэй 101", Тайвань
© SAM YEH / AFP
Башня "Тайбэй 101", Тайвань. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Руководства Пентагона не считает неизбежным военное вторжение континентального Китая на Тайвань, заявил в четверг помощник министра обороны США по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Или Ратнер.
"Министр обороны США Ллойд Остин неоднократно заявлял, что не считает вторжение на Тайвань неизбежным или неминуемым. Мы продолжаем придерживаться той же оценки", - сказал Ратнер на слушаниях в комитете по международным отношениям сената конгресса США.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.