https://ria.ru/20230209/vtorzhenie-1850955075.html

США не считают неизбежным военное вторжение материкового Китая на Тайвань

США не считают неизбежным военное вторжение материкового Китая на Тайвань - РИА Новости, 09.02.2023

США не считают неизбежным военное вторжение материкового Китая на Тайвань

Руководства Пентагона не считает неизбежным военное вторжение континентального Китая на Тайвань, заявил в четверг помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:00

2023-02-09T19:00

2023-02-09T19:00

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тайвань

ллойд остин

нэнси пелоси

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Руководства Пентагона не считает неизбежным военное вторжение континентального Китая на Тайвань, заявил в четверг помощник министра обороны США по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Или Ратнер. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230208/konflikt-1850688432.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, тайвань, ллойд остин, нэнси пелоси, министерство обороны сша