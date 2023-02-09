https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850822980.html

Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и Косово

Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и Косово - РИА Новости, 09.02.2023

Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и Косово

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово в Брюсселе в течение ближайших двух недель. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:13

2023-02-09T13:13

2023-02-09T13:13

в мире

косово

сербия

брюссель

евросоюз

совет европы

оон

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово в Брюсселе в течение ближайших двух недель. Глава дипломатии ЕС в четверг на саммите стран Евросоюза намерен проинформировать лидеров о ходе посреднических усилий по урегулированию этого кризиса. "Сегодня я в первую очередь проинформирую лидеров о ситуации в Косово и Белграде, о последних контактах. Предложение в силе, я пригласил обоих лидеров в Брюссель в ближайшее время, в течение двух недель. Мы шли от кризиса к кризису, сейчас настало время деэскалации и конструктивной работы", - сказал он. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента на прошлой неделе большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии Александр Вучич озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

https://ria.ru/20230208/diplomatiya-1850467409.html

косово

сербия

брюссель

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в мире, косово, сербия, брюссель, евросоюз, совет европы, оон, александр вучич, жозеп боррель