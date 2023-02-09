Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и Косово
Боррель рассчитывает на встречу лидеров Сербии и Косово в Брюсселе в ближайшие недели
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово в Брюсселе в течение ближайших двух недель.
Глава дипломатии ЕС в четверг на саммите стран Евросоюза намерен проинформировать лидеров о ходе посреднических усилий по урегулированию этого кризиса.
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"Сегодня я в первую очередь проинформирую лидеров о ситуации в Косово и Белграде, о последних контактах. Предложение в силе, я пригласил обоих лидеров в Брюссель в ближайшее время, в течение двух недель. Мы шли от кризиса к кризису, сейчас настало время деэскалации и конструктивной работы", - сказал он.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента на прошлой неделе большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае.
Президент Сербии Александр Вучич озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.