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Российские военные уничтожили груз боеприпасов к M777 под Херсоном
Российские военные уничтожили груз боеприпасов к M777 под Херсоном - РИА Новости, 09.02.2023
Российские военные уничтожили груз боеприпасов к M777 под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке с военной техникой украинских войск под Херсоном, где находились автомобили с боеприпасами для американской... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:45
2023-02-09T10:45
2023-02-09T10:45
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке с военной техникой украинских войск под Херсоном, где находились автомобили с боеприпасами для американской гаубицы М777 и других систем, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В результате удара уничтожены "такие боеприпасы, как снаряды к гаубице M777 калибром 155 миллиметров, к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, 5 единиц автомобильной техники". "Подразделение ВСУ понесло потери: 10 военных уничтожены, 12 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Херсон
Российские военные уничтожили груз боеприпасов к M777 под Херсоном
Российские артиллеристы под Херсоном нанесли удар по машинам с грузом боеприпасов к M777
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке с военной техникой украинских войск под Херсоном, где находились автомобили с боеприпасами для американской гаубицы М777 и других систем, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера в районе села Днепровское в Херсонской области был нанесен артиллерийский удар по временной стоянке ВВТ (вооружения и военной техники), на которой автомобили были загружены боеприпасами одной из бригад ВСУ", - отметил собеседник агентства.
В результате удара уничтожены "такие боеприпасы, как снаряды к гаубице M777 калибром 155 миллиметров, к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, 5 единиц автомобильной техники".
"Подразделение ВСУ понесло потери: 10 военных уничтожены, 12 получили ранения", - сказал собеседник агентства.