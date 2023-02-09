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Российские военные уничтожили груз боеприпасов к M777 под Херсоном

Российские военные уничтожили груз боеприпасов к M777 под Херсоном - РИА Новости, 09.02.2023

Российские военные уничтожили груз боеприпасов к M777 под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке с военной техникой украинских войск под Херсоном, где находились автомобили с боеприпасами для американской... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:45

2023-02-09T10:45

2023-02-09T10:45

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсонская область

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке с военной техникой украинских войск под Херсоном, где находились автомобили с боеприпасами для американской гаубицы М777 и других систем, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В результате удара уничтожены "такие боеприпасы, как снаряды к гаубице M777 калибром 155 миллиметров, к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, 5 единиц автомобильной техники". "Подразделение ВСУ понесло потери: 10 военных уничтожены, 12 получили ранения", - сказал собеседник агентства.

херсонская область

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон