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СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных - РИА Новости, 09.02.2023
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СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных - РИА Новости, 09.02.2023
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных
Российские следователи расследуют видео, на котором изображено, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих военнопленных РФ,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:11
2023-02-09T13:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские следователи расследуют видео, на котором изображено, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих военнопленных РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России будут расследовать факт расстрела вооруженными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных... установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в интернете появилось видео, на котором видно, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих российских военнопленных.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
13:11 09.02.2023 (обновлено: 13:24 09.02.2023)
 
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных

СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают российских пленных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские следователи расследуют видео, на котором изображено, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих военнопленных РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России будут расследовать факт расстрела вооруженными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных... установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в интернете появилось видео, на котором видно, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих российских военнопленных.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:07Специальная военная операция на Украине
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам
 
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