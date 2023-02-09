https://ria.ru/20230209/video-1850821007.html
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных - РИА Новости, 09.02.2023
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных
Российские следователи расследуют видео, на котором изображено, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих военнопленных РФ,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:11
2023-02-09T13:11
2023-02-09T13:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские следователи расследуют видео, на котором изображено, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих военнопленных РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России будут расследовать факт расстрела вооруженными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных... установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в интернете появилось видео, на котором видно, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих российских военнопленных.
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
13:11 09.02.2023 (обновлено: 13:24 09.02.2023)
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных
СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают российских пленных