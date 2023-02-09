https://ria.ru/20230209/video-1850821007.html

СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных

СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных - РИА Новости, 09.02.2023

СК расследует видео, где украинские националисты расстреливают пленных

Российские следователи расследуют видео, на котором изображено, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих военнопленных РФ,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:11

2023-02-09T13:11

2023-02-09T13:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские следователи расследуют видео, на котором изображено, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих военнопленных РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России будут расследовать факт расстрела вооруженными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных... установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в интернете появилось видео, на котором видно, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих российских военнопленных.

https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), украина