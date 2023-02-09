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Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России - РИА Новости, 09.02.2023
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Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России
Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России - РИА Новости, 09.02.2023
Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России
Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, заявил президент страны Румен Радев. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:22
2023-02-09T17:22
россия
болгария
румен радев
в мире
санкции
санкции в отношении россии
европа
евросоюз
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, заявил президент страны Румен Радев. Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложение ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет. "Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето", - приводит радиостанция BNR слова Радева. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, болгария, румен радев, в мире, санкции, санкции в отношении россии, европа, евросоюз
Россия, Болгария, Румен Радев, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Европа, Евросоюз
17:22 09.02.2023
 
Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России

Лидер Болгарии Радев пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, заявил президент страны Румен Радев.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложение ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет.
"Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето", - приводит радиостанция BNR слова Радева.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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