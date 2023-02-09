https://ria.ru/20230209/veto-1850924475.html

Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России

Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России - РИА Новости, 09.02.2023

Болгария может наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России

Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, заявил президент страны Румен Радев. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:22

2023-02-09T17:22

2023-02-09T17:22

россия

болгария

румен радев

в мире

санкции

санкции в отношении россии

европа

евросоюз

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, заявил президент страны Румен Радев. Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложение ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет. "Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето", - приводит радиостанция BNR слова Радева. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, болгария, румен радев, в мире, санкции, санкции в отношении россии, европа, евросоюз