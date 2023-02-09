https://ria.ru/20230209/velikobritaniya-1850748179.html

Посол в Лондоне заявил, что отношения России и Британии близки к нулю

Посол в Лондоне заявил, что отношения России и Британии близки к нулю - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Лондоне заявил, что отношения России и Британии близки к нулю

Отношения России и Великобритании близки к нулю, архитектура двусторонних отношений разрушена по инициативе Лондона, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:39

2023-02-09T10:39

2023-02-09T10:51

россия

в мире

великобритания

андрей келин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отношения России и Великобритании близки к нулю, архитектура двусторонних отношений разрушена по инициативе Лондона, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Отношения действительно близки к нулю. Если раньше у нас сохранялись поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с началом операции на Украине эти части были оборваны, разрушена вся архитектура практически отношений британской стороной. И инициативы проявлять в их восстановлении не будем, пока британцы сами не осознают необходимость таких шагов", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, великобритания, андрей келин