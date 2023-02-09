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Посол в Лондоне заявил, что отношения России и Британии близки к нулю
Посол в Лондоне заявил, что отношения России и Британии близки к нулю - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Лондоне заявил, что отношения России и Британии близки к нулю
Отношения России и Великобритании близки к нулю, архитектура двусторонних отношений разрушена по инициативе Лондона, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:39
2023-02-09T10:39
2023-02-09T10:51
россия
в мире
великобритания
андрей келин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отношения России и Великобритании близки к нулю, архитектура двусторонних отношений разрушена по инициативе Лондона, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Отношения действительно близки к нулю. Если раньше у нас сохранялись поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с началом операции на Украине эти части были оборваны, разрушена вся архитектура практически отношений британской стороной. И инициативы проявлять в их восстановлении не будем, пока британцы сами не осознают необходимость таких шагов", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, великобритания, андрей келин
Россия, В мире, Великобритания, Андрей Келин
10:39 09.02.2023 (обновлено: 10:51 09.02.2023)
Посол в Лондоне заявил, что отношения России и Британии близки к нулю
Посол в Лондоне Келин заявил, что британцы разрушили архитектуру отношений с Россией