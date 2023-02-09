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Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850749181.html
Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву
Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву - РИА Новости, 09.02.2023
Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву
Великобритания скупает боеприпасы в третьих странах и потом отправляет на Украину, и Россия знает в каких, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:43
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специальная военная операция на украине
россия
великобритания
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания скупает боеприпасы в третьих странах и потом отправляет на Украину, и Россия знает в каких, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Лондон занимает второе место по НАТО по части поставок оружия и оказания военной помощи, не гуманитарной, Украине, поставляет много техники и боеприпасов. Причем Великобритания скупает эти боеприпасы в третьих странах, мы знаем, в каких она скупает, и потом их поставляет на Украину", - сказал Келин в эфире России 24.
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россия, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Украина
10:43 09.02.2023 (обновлено: 11:04 09.02.2023)
 
Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву

Посол Келин: Россия знает, в каких странах Британия скупает боеприпасы для поставок Киеву

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания скупает боеприпасы в третьих странах и потом отправляет на Украину, и Россия знает в каких, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Лондон занимает второе место по НАТО по части поставок оружия и оказания военной помощи, не гуманитарной, Украине, поставляет много техники и боеприпасов. Причем Великобритания скупает эти боеприпасы в третьих странах, мы знаем, в каких она скупает, и потом их поставляет на Украину", - сказал Келин в эфире России 24.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
10:46
Посол в Лондоне прокомментировал идею создания трибунала над Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияУкраина
 
 
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