https://ria.ru/20230209/ukraina-1850749181.html

Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву

Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву - РИА Новости, 09.02.2023

Посол: Россия знает, где Лондон скупает боеприпасы для поставок Киеву

Великобритания скупает боеприпасы в третьих странах и потом отправляет на Украину, и Россия знает в каких, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:43

2023-02-09T10:43

2023-02-09T11:04

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

украина

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания скупает боеприпасы в третьих странах и потом отправляет на Украину, и Россия знает в каких, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Лондон занимает второе место по НАТО по части поставок оружия и оказания военной помощи, не гуманитарной, Украине, поставляет много техники и боеприпасов. Причем Великобритания скупает эти боеприпасы в третьих странах, мы знаем, в каких она скупает, и потом их поставляет на Украину", - сказал Келин в эфире России 24.

https://ria.ru/20230209/london-1850750650.html

россия

великобритания

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, украина