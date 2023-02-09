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Украина одним отчаянным действием напомнила нацистскую Германию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
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Украина одним отчаянным действием напомнила нацистскую Германию, пишут СМИ
Украина одним отчаянным действием напомнила нацистскую Германию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
Украина одним отчаянным действием напомнила нацистскую Германию, пишут СМИ
Призывная компания на Украине напоминает "отчаянный фольксшутрм" нацистской Германии в 1945 году, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:17
2023-02-09T11:47
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Призывная компания на Украине напоминает "отчаянный фольксшутрм" нацистской Германии в 1945 году, пишет немецкое издание Junge Welt.Как отмечает автор статьи, массовый характер мобилизации связан с большими потерями ВСУ на фронте и стратегией "воевать до последнего украинца".Кроме того, добавил обозреватель, мобилизованных отправляют на фронт без подготовки."Это обычно не имеет смысла. Они используются как "противоартиллерийские радары" — их оставляют в поле для определения местоположения орудий противника", — пояснил он.По словам автора, украинских военных, раздающих повестки, называют "посланниками смерти"."Как правило, это мобилизованные солдаты и им предоставляется отсрочка от боевых действий. Если они сдадут определенное количество призывников в военкомат, они не должны идти на фронт", — уточнил обозреватель.На этой неделе Верховная рада одобрила продление всеобщей мобилизации еще на 90 дней. При этом, как писало издание "Страна.ua", среди жителей Украины набирает обороты схема уклонения от призыва — выезд за границу под видом студентов, якобы для обучения в польских и прибалтийских вузах.В последние месяцы Второй мировой войны нацистский режим организовал фольксштурм — отряды народного ополчения, которые должны были сдерживать натиск антигитлеровской коалиции. В фольксштурм призывали мужчин от 16 до 60 лет. По словам историков, в основном это были необученные и плохо вооруженные солдаты — их бросали против наступающих войск союзников в качестве "пушечного мяса".
https://ria.ru/20230209/veteran-1850705878.html
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в мире, украина, германия, россия
В мире, Украина, Германия, Россия
10:17 09.02.2023 (обновлено: 11:47 09.02.2023)
 
Украина одним отчаянным действием напомнила нацистскую Германию, пишут СМИ

JW: Украина по типу нацистов в 1945 году организовала фольксштурм из-за потерь на фронте

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Призывная компания на Украине напоминает "отчаянный фольксшутрм" нацистской Германии в 1945 году, пишет немецкое издание Junge Welt.
Как отмечает автор статьи, массовый характер мобилизации связан с большими потерями ВСУ на фронте и стратегией "воевать до последнего украинца".

"Рейды не прекращаются даже во время авианалетов. Тем, кто отказывается подчиниться, вручают повестку в суд или, что еще хуже, избивают и увозят в неизвестном направлении", — говорится в публикации.

Кроме того, добавил обозреватель, мобилизованных отправляют на фронт без подготовки.
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"Это обычно не имеет смысла. Они используются как "противоартиллерийские радары" — их оставляют в поле для определения местоположения орудий противника", — пояснил он.
По словам автора, украинских военных, раздающих повестки, называют "посланниками смерти".
"Как правило, это мобилизованные солдаты и им предоставляется отсрочка от боевых действий. Если они сдадут определенное количество призывников в военкомат, они не должны идти на фронт", — уточнил обозреватель.
На этой неделе Верховная рада одобрила продление всеобщей мобилизации еще на 90 дней. При этом, как писало издание "Страна.ua", среди жителей Украины набирает обороты схема уклонения от призыва — выезд за границу под видом студентов, якобы для обучения в польских и прибалтийских вузах.
В последние месяцы Второй мировой войны нацистский режим организовал фольксштурм — отряды народного ополчения, которые должны были сдерживать натиск антигитлеровской коалиции. В фольксштурм призывали мужчин от 16 до 60 лет. По словам историков, в основном это были необученные и плохо вооруженные солдаты — их бросали против наступающих войск союзников в качестве "пушечного мяса".
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