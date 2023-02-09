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В Москве поставят около пяти тысяч указателей в 2023 году
В Москве поставят около пяти тысяч указателей в 2023 году - РИА Новости, 09.02.2023
В Москве поставят около пяти тысяч указателей в 2023 году
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установят в этом году около 5 тысяч новых городских и домовых указателей, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:09
2023-02-09T07:09
2023-02-09T07:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установят в этом году около 5 тысяч новых городских и домовых указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности в Москве уже установлено более 12,4 тысячи новых городских и 97,1 тысячи домовых указателей.
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петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
07:09 09.02.2023 (обновлено: 07:19 09.02.2023)
В Москве поставят около пяти тысяч указателей в 2023 году
Бирюков: в Москве поставят около пяти тысяч указателей в 2023 году
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установят в этом году около 5 тысяч новых городских и домовых указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту.
"Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК
или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. Текст на информационных полях указателей продублирован на английском языке для удобства иностранных туристов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности в Москве уже установлено более 12,4 тысячи новых городских и 97,1 тысячи домовых указателей.