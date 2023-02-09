В Международной выставке "Продэкспо-2023" участвуют компании из 35 стран
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"Участники международной выставки "Продэкспо-2023"
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
Участники международной выставки "Продэкспо-2023"
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В работе Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023", которая проходит 6-10 февраля в "Экспоцентре" в Москве, приняли участие 35 стран, сообщает пресс-служба "Экспоцентра".
"По экспертным оценкам за последний год сектор АПК показывает уверенный рост. Выставка "Продэкспо", которая входит в десятку крупнейших в России и Восточной Европе, играет стратегическую роль в формировании и развитии российского продовольственного рынка. В этом году, несмотря на санкционное давление, в выставке принимают участие компании из 35 стран, в том числе из Европы. Усилили присутствие Турция, Китай, Армения, Сербия, Иран и Бразилия. Выросло количество участников и посетителей выставки. Участников – на 10%. Посетителей – только за три первых дня "Продэкспо-2023" посетили уже свыше 54 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил генеральный директор АО "Экспоцентр", глава Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Алексей Вялкин.
По его словам, главный тренд выставки этого года – рост российского участия: 1563 компании почти из всех регионов страны. Более того, в этом году зафиксирован абсолютный рекорд по количеству региональных коллективных экспозиций: 48 субъектов РФ воспользовались этим форматом, который способствуют продвижению на новые рынки региональных брендов, в том числе продукции малого и среднего бизнеса, что, по сути, является прямой инвестицией в экономику региона.
"Полагаю, такой тренд вполне закономерен. В настоящий момент по ключевым продуктам пищевое производство локализовано в РФ и покрывает потребности внутреннего рынка, причем в ряде отраслей - полностью, например, в мясной отрасли и хлебобулочных изделиях", - отмечает Вялкин, слова которого приводит пресс-служба.
Согласно данным Росстата, к февралю 2023 года 98% продовольственного ассортимента, представленного в крупнейших российских сетях, - отечественного производства. При этом ни в одной товарной категории дефицита нет. Продукты питания занимают 35% всех расходов домашних хозяйств, при этом наибольшая доля (29%) отводится на мясо и мясопродукты. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье составляют порядка 12,5% во всей структуре импорта и 5,5% в структуре экспорта.
"Уверен, что выставка – отличная возможность усилить свои позиции региональным брендам, выйти на российский рынок. Именно с этой целью мы заключаем договоры с региональными ТПП. В этом году мы подписали соглашение с Владимирской областью, которая на выставке представлена более 30-ю предприятиями", - добавил гендиректор "Экспоцентра".
6 февраля, 18:14"Продэкспо-2023": рынок России не просел ни по одной позиции