https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850755777.html
В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы
В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 09.02.2023
В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясений завершены, сообщило в четверг Управление по предотвращению и ликвидации... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:57
2023-02-09T10:57
2023-02-09T11:12
шанлыурфа (провинция)
турция
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850545947_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_efd7e68c21f99f40bc52badab6e1f573.jpg
СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясений завершены, сообщило в четверг Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD)."Поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфа завершены. Отряды спасателей будут направлены в другие затронутые стихией провинции", - говорится в сообщении ведомства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается.Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850746597.html
шанлыурфа (провинция)
турция
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850545947_76:0:2745:2002_1920x0_80_0_0_b1711ad52363dcb4ac9031e2be78bc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шанлыурфа (провинция), турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия
Шанлыурфа (провинция), Турция, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия
10:57 09.02.2023 (обновлено: 11:12 09.02.2023)
В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы
В турецкой провинции Шанлыурфа завершили поисково-спасательные работы