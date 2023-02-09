https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850755777.html

В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы

В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 09.02.2023

В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясений завершены, сообщило в четверг Управление по предотвращению и ликвидации... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:57

2023-02-09T10:57

2023-02-09T11:12

шанлыурфа (провинция)

турция

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясений завершены, сообщило в четверг Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD)."Поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфа завершены. Отряды спасателей будут направлены в другие затронутые стихией провинции", - говорится в сообщении ведомства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается.Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850746597.html

шанлыурфа (провинция)

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

шанлыурфа (провинция), турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия