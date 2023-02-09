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В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 09.02.2023
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В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы
В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 09.02.2023
В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясений завершены, сообщило в четверг Управление по предотвращению и ликвидации... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:57
2023-02-09T11:12
шанлыурфа (провинция)
турция
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясений завершены, сообщило в четверг Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD)."Поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфа завершены. Отряды спасателей будут направлены в другие затронутые стихией провинции", - говорится в сообщении ведомства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается.Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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шанлыурфа (провинция)
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шанлыурфа (провинция), турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия
Шанлыурфа (провинция), Турция, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия
10:57 09.02.2023 (обновлено: 11:12 09.02.2023)
 
В турецкой Шанлыурфе завершили поисково-спасательные работы

В турецкой провинции Шанлыурфа завершили поисково-спасательные работы

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясений завершены, сообщило в четверг Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
"Поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфа завершены. Отряды спасателей будут направлены в другие затронутые стихией провинции", - говорится в сообщении ведомства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается.
Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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Шанлыурфа (провинция)ТурцияВ миреСильное землетрясение в Турции и СирииСирия
 
 
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