https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850746597.html
Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших
Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших - РИА Новости, 09.02.2023
Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших
Тела 15 погибших достали из-под завалов в Турции сотрудники МЧС России за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:34
2023-02-09T10:34
2023-02-09T10:34
турция
россия
хатай (провинция)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248815_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_9fbec705a3d1c5e80c0890f8e5f9b47b.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тела 15 погибших достали из-под завалов в Турции сотрудники МЧС России за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг. "За сутки спасателями извлечены из-под завалов тела 15 погибших, продолжаются работы в городе Хатай, где под завалами дома, предположительно, находится семья россиян", - сказал собеседник агентства. Ранее МЧС России сообщило, что в Хатае под завалами рухнувшего дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850733559.html
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850626522.html
турция
россия
хатай (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c795def559dc93be949169cbe8a99654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, хатай (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Турция, Россия, Хатай (провинция), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших
Сотрудники МЧС за сутки достали из-под завалов в Турции тела 15 погибших