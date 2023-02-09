https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850746597.html

Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших

Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших - РИА Новости, 09.02.2023

Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших

Тела 15 погибших достали из-под завалов в Турции сотрудники МЧС России за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:34

2023-02-09T10:34

2023-02-09T10:34

турция

россия

хатай (провинция)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тела 15 погибших достали из-под завалов в Турции сотрудники МЧС России за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг. "За сутки спасателями извлечены из-под завалов тела 15 погибших, продолжаются работы в городе Хатай, где под завалами дома, предположительно, находится семья россиян", - сказал собеседник агентства. Ранее МЧС России сообщило, что в Хатае под завалами рухнувшего дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850733559.html

https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850626522.html

турция

россия

хатай (провинция)

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турция, россия, хатай (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире