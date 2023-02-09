https://ria.ru/20230209/trevoga-1850872243.html

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на юге Украины в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области, следует из данных РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:21

2023-02-09T15:21

2023-02-09T15:35

специальная военная операция на украине

николаевская область

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге Украины в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревогу в Одесской и Николаевской областях тревогу объявили около 15.05 мск. Также на сайте сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Тревогу там включили в 15.06 мск.Источники одесского издания "Думская" сообщают о пролете ракеты в сторону города.Ранее в четверг на юге Украины уже объявлялась тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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николаевская область, в мире, вооруженные силы рф, украина, киев