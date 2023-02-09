https://ria.ru/20230209/trevoga-1850762701.html

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины - РИА Новости, 09.02.2023

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:12

2023-02-09T11:12

2023-02-09T11:12

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в областях одновременно - в 11.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230209/kherson-1850735685.html

украина

николаевская область

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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире