https://ria.ru/20230209/trevoga-1850762701.html
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины - РИА Новости, 09.02.2023
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:12
2023-02-09T11:12
2023-02-09T11:12
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в областях одновременно - в 11.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230209/kherson-1850735685.html
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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Одесской и Николаевской областях