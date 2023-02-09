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Инфраструктура Ростовской области готова к сообщению с новыми регионами
Инфраструктура Ростовской области готова к сообщению с новыми регионами - РИА Новости, 09.02.2023
Инфраструктура Ростовской области готова к сообщению с новыми регионами
Железнодорожная инфраструктура Ростовской области готова к запуску сообщения с Херсонской, Запорожской областями, сообщил журналистам губернатор региона Василий РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:04
2023-02-09T14:04
2023-02-09T14:04
жкх
ростовская область
запорожская область
василий голубев
северо-кавказская железная дорога
ржд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Ростовской области готова к запуску сообщения с Херсонской, Запорожской областями, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев. "Если говорить о нашей готовности, инфраструктура, которая есть у нас железнодорожная, она готова к приему россиян из Херсонской, Запорожской областей. Если говорить о возможности, то открытие возможно только при восстановлении инфраструктуры железнодорожной в территориях", - сказал Голубев. По информации губернатора, над этим работает и Северо-Кавказская железная дорога, и РЖД. "Уверен, что мы будем свидетелями, когда эта транспортная возможность появится", - добавил Голубев.
https://ria.ru/20230209/ugol-1850786655.html
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жкх, ростовская область, запорожская область, василий голубев, северо-кавказская железная дорога, ржд
ЖКХ, Ростовская область, Запорожская область, Василий Голубев, Северо-Кавказская железная дорога, РЖД
Инфраструктура Ростовской области готова к сообщению с новыми регионами
Власти: дорожная инфраструктура Ростовской области готова к сообщению с новыми регионами