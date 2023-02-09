https://ria.ru/20230209/tovary-1850873577.html
Путин призвал продвигать российские товары на зарубежных рынках
Путин призвал продвигать российские товары на зарубежных рынках - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал продвигать российские товары на зарубежных рынках
Российские товары должны стать предметом национальной гордости и завоевывать международные рынки, замыкаться на российском - плохая история, заявил президент... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:26
2023-02-09T15:26
2023-02-09T15:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские товары должны стать предметом национальной гордости и завоевывать международные рынки, замыкаться на российском - плохая история, заявил президент России Владимир Путин. "Разумеется, нужно к этому стремиться, потому что замыкаться на внутреннем рынке - это плохая история, это только пол-успеха", - добавил президент. По его словам, именно конкуренция на внешних рынках будет толкать предприятие к достижению большего результата.
https://ria.ru/20230209/brendy-1850868947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал продвигать российские товары на зарубежных рынках
Путин: отечественные товары нужно продвигать в мире, не надо замыкаться внутри страны
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские товары должны стать предметом национальной гордости и завоевывать международные рынки, замыкаться на российском - плохая история, заявил президент России Владимир Путин.
"Я не сомневаюсь... вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости. У нас и так достаточно, но на новом этапе мы можем действовать и двигаться быстрее, и чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках", - сказал он на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив в четверг.
"Разумеется, нужно к этому стремиться, потому что замыкаться на внутреннем рынке - это плохая история, это только пол-успеха", - добавил президент.
По его словам, именно конкуренция на внешних рынках будет толкать предприятие к достижению большего результата.