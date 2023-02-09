Путин призвал продвигать российские товары на зарубежных рынках

"Я не сомневаюсь... вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости. У нас и так достаточно, но на новом этапе мы можем действовать и двигаться быстрее, и чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках", - сказал он на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив в четверг.