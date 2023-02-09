https://ria.ru/20230209/toplivo-1850707740.html

Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС

Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023

Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС

Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:12

2023-02-09T06:12

2023-02-09T06:12

экономика

россия

европа

индия

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_0:207:3198:2005_1920x0_80_0_0_b6c3f7117563796bd1b2843d39412919.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ страны, напротив, окажутся от этого в плюсе, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). "Бенефициарами от введённого потолка цен на нефтепродукты скорее являются дружественные и нейтральные для России страны, так как основной поток нефтепродуктов теперь будет направлен в страны Евросоюза по более дорогостоящим маршрутам относительно поставок из российских морских портов", - считает собеседница агентства. По ее словам, странами-лидерами по закупкам российских нефтепродуктов в январе 2023 года стали Индия, Турция, Египет.

https://ria.ru/20230207/brent-1850413625.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

россия

европа

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европа, индия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии