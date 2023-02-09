Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/toplivo-1850707740.html
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС
Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:12
2023-02-09T06:12
экономика
россия
европа
индия
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_0:207:3198:2005_1920x0_80_0_0_b6c3f7117563796bd1b2843d39412919.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ страны, напротив, окажутся от этого в плюсе, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). "Бенефициарами от введённого потолка цен на нефтепродукты скорее являются дружественные и нейтральные для России страны, так как основной поток нефтепродуктов теперь будет направлен в страны Евросоюза по более дорогостоящим маршрутам относительно поставок из российских морских портов", - считает собеседница агентства. По ее словам, странами-лидерами по закупкам российских нефтепродуктов в январе 2023 года стали Индия, Турция, Египет.
https://ria.ru/20230207/brent-1850413625.html
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
россия
европа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_bcd1d432a430ec07596a1630dfd930f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, индия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Европа, Индия, Цены на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России
06:12 09.02.2023
 
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС

Сафонова: поставки топлива будут обходиться ЕС дороже после запрета импорта из России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ страны, напротив, окажутся от этого в плюсе, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 20:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год
"Бенефициарами от введённого потолка цен на нефтепродукты скорее являются дружественные и нейтральные для России страны, так как основной поток нефтепродуктов теперь будет направлен в страны Евросоюза по более дорогостоящим маршрутам относительно поставок из российских морских портов", - считает собеседница агентства.
По ее словам, странами-лидерами по закупкам российских нефтепродуктов в январе 2023 года стали Индия, Турция, Египет.
Буровая установка на Мангышлакском месторождении нефти, Казахская ССР - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
7 февраля, 08:00
Нефть готовится разочаровать Запад
 
ЭкономикаРоссияЕвропаИндияЦены на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала