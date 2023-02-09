https://ria.ru/20230209/toplivo-1850707740.html
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС
Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:12
2023-02-09T06:12
2023-02-09T06:12
экономика
россия
европа
индия
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_0:207:3198:2005_1920x0_80_0_0_b6c3f7117563796bd1b2843d39412919.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ страны, напротив, окажутся от этого в плюсе, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). "Бенефициарами от введённого потолка цен на нефтепродукты скорее являются дружественные и нейтральные для России страны, так как основной поток нефтепродуктов теперь будет направлен в страны Евросоюза по более дорогостоящим маршрутам относительно поставок из российских морских портов", - считает собеседница агентства. По ее словам, странами-лидерами по закупкам российских нефтепродуктов в январе 2023 года стали Индия, Турция, Египет.
https://ria.ru/20230207/brent-1850413625.html
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
россия
европа
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_bcd1d432a430ec07596a1630dfd930f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, индия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Европа, Индия, Цены на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России
Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС
Сафонова: поставки топлива будут обходиться ЕС дороже после запрета импорта из России