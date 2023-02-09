https://ria.ru/20230209/tekhnologii-1850867582.html

Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий

Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий - РИА Новости, 09.02.2023

Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий

Надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:09

2023-02-09T15:09

2023-02-09T15:14

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

технологии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций, сказал президент РФ Владимир Путин. "Мы с вами должны ставить большие задачи, все время об этом говорим с первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций. И безусловно, являясь примером создания возможностей для самореализации каждого человека, мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты и социального развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии