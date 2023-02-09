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Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
Надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:09
2023-02-09T15:14
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций, сказал президент РФ Владимир Путин. "Мы с вами должны ставить большие задачи, все время об этом говорим с первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций. И безусловно, являясь примером создания возможностей для самореализации каждого человека, мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты и социального развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
15:09 09.02.2023 (обновлено: 15:14 09.02.2023)
 
Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий

Путин: надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами должны ставить большие задачи, все время об этом говорим с первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций. И безусловно, являясь примером создания возможностей для самореализации каждого человека, мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты и социального развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
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РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Технологии
 
 
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