https://ria.ru/20230209/tekhnologii-1850867582.html
Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
Надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:09
2023-02-09T15:09
2023-02-09T15:14
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций, сказал президент РФ Владимир Путин. "Мы с вами должны ставить большие задачи, все время об этом говорим с первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций. И безусловно, являясь примером создания возможностей для самореализации каждого человека, мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты и социального развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
15:09 09.02.2023 (обновлено: 15:14 09.02.2023)
Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
Путин: надо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций