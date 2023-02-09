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В ЛНР обнаружили украинский тайник с оружием и боеприпасами
В ЛНР обнаружили украинский тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 09.02.2023
В ЛНР обнаружили украинский тайник с оружием и боеприпасами
Сотрудники полиции Луганской Народной Республики и Росгвардии обнаружили на освобожденной территории республики тайник с оружием и боеприпасами, сообщили РИА... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:45
2023-02-09T18:45
2023-02-09T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Луганской Народной Республики и Росгвардии обнаружили на освобожденной территории республики тайник с оружием и боеприпасами, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР. "В ходе операции "Стоп террор" участковыми инспекторами полиции Станично-Луганского РОВД МВД ЛНР совместно с Росгвардией проведен комплекс специальных мероприятий в населенном пункте Старый Айдар, в результате которых был обнаружен схрон", - сказал представитель ведомства. По словам собеседника агентства, тайник был оборудован в заброшенном блиндаже украинских войск возле кладбища. Он уточнил, что в числе прочего в тайнике обнаружили два огнемета и более 500 патронов различного калибра.
https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ЛНР обнаружили украинский тайник с оружием и боеприпасами
В ЛНР обнаружили тайник украинских военнослужащих с оружием и боеприпасами