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СМИ: Финляндия придержит прямые поставки танков Киеву до вступления в НАТО - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/tanki-1850926551.html
СМИ: Финляндия придержит прямые поставки танков Киеву до вступления в НАТО
СМИ: Финляндия придержит прямые поставки танков Киеву до вступления в НАТО - РИА Новости, 09.02.2023
СМИ: Финляндия придержит прямые поставки танков Киеву до вступления в НАТО
Финляндия, скорее всего, воздержится от прямой передачи танков Украине до вступления в НАТО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:30
2023-02-09T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
украина
россия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Финляндия, скорее всего, воздержится от прямой передачи танков Украине до вступления в НАТО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника альянса. Ранее финский министр обороны Микко Савола заявил, что Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине. "Финляндия дала понять, что, скорее всего, придержит прямые поставки танков до официального вступления в альянс", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в любом случае Финляндия сможет передать Украине лишь "несколько" танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Анкара не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
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в мире, финляндия, украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, мевлют чавушоглу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Мевлют Чавушоглу
17:30 09.02.2023 (обновлено: 17:42 09.02.2023)
 
СМИ: Финляндия придержит прямые поставки танков Киеву до вступления в НАТО

WSJ: Финляндия, скорее всего, не будет напрямую давать танки Украине до вступления в НАТО

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Финляндия, скорее всего, воздержится от прямой передачи танков Украине до вступления в НАТО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника альянса.
Ранее финский министр обороны Микко Савола заявил, что Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине.
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"Финляндия дала понять, что, скорее всего, придержит прямые поставки танков до официального вступления в альянс", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в любом случае Финляндия сможет передать Украине лишь "несколько" танков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Анкара не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
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