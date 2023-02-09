https://ria.ru/20230209/ssha-1850793444.html
Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков
Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023
Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков
Россия не увидит в среднесрочной перспективе тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:15
2023-02-09T12:15
2023-02-09T12:28
в мире
сша
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия не увидит в среднесрочной перспективе тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Я не думаю, что в среднесрочной перспективе мы увидим какую-то начинающуюся через стабилизацию тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США. Предпосылок для этого нет", — сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня"."В США сформировался консенсус элит на антироссийской почве и там по большому счёту здравомыслящих представителей политико информирующих кругов можно пересчитать по пальцам руки. Остальные все сошлись в этом хоре тех, кто жаждет стратегического поражения РФ. Такого поражения не будет и американцам надо просто тщательно и глубоко взвешивать связанные с их этим оголтелым безбашенным курсом риски", — добавил он.
https://ria.ru/20230209/oruzhie-1850797681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Сергей Рябков, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:15 09.02.2023 (обновлено: 12:28 09.02.2023)
Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков
Рябков заявил, что в ближайшее время отношения России и США вряд ли наладятся
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия не увидит в среднесрочной перспективе тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Я не думаю, что в среднесрочной перспективе мы увидим какую-то начинающуюся через стабилизацию тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США. Предпосылок для этого нет", — сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня".
"В США сформировался консенсус элит на антироссийской почве и там по большому счёту здравомыслящих представителей политико информирующих кругов можно пересчитать по пальцам руки. Остальные все сошлись в этом хоре тех, кто жаждет стратегического поражения РФ. Такого поражения не будет и американцам надо просто тщательно и глубоко взвешивать связанные с их этим оголтелым безбашенным курсом риски", — добавил он.