https://ria.ru/20230209/ssha-1850793444.html

Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков

Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023

Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков

Россия не увидит в среднесрочной перспективе тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:15

2023-02-09T12:15

2023-02-09T12:28

в мире

сша

сергей рябков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия не увидит в среднесрочной перспективе тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Я не думаю, что в среднесрочной перспективе мы увидим какую-то начинающуюся через стабилизацию тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США. Предпосылок для этого нет", — сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня"."В США сформировался консенсус элит на антироссийской почве и там по большому счёту здравомыслящих представителей политико информирующих кругов можно пересчитать по пальцам руки. Остальные все сошлись в этом хоре тех, кто жаждет стратегического поражения РФ. Такого поражения не будет и американцам надо просто тщательно и глубоко взвешивать связанные с их этим оголтелым безбашенным курсом риски", — добавил он.

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сша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)