Рейтинг@Mail.ru
США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/ssha-1850694669.html
США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ
США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена намерена к лету полностью восстановить численность американского посольства в Киеве, пишет в среду газета Politico со... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:14
2023-02-09T00:27
в мире
сша
киев
джо байден
энтони блинкен
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271453_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_11475cf756838c41273288ef7a07f6e0.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена к лету полностью восстановить численность американского посольства в Киеве, пишет в среду газета Politico со ссылкой на внутренние документы госдепартамента.Дипмиссия США в 2022 году оставалась закрытой примерно на три месяца, а возобновила работу в мае. Как свидетельствует "конфиденциальная, но не секретная" телеграмма от 25 января, с которой удалось ознакомиться изданию, в настоящий момент посольство имеет "резко сокращенный штат, который включает до 106 американских и 250 местных сотрудников, работающих в Киеве".При этом, как утверждается, более половины служащих дипмиссии США в данном случае - служащие, которые задействованы в обеспечении ее безопасности. Дипломатическая работа, в свою очередь, ложится на плечи небольшой группы сотрудников, которым, однако, удаленно помогают их коллеги в Польше и "за пределами Киева".В этой связи госсекретарь США Энтони Блинкен "поддержал усилия по безопасному возвращению команды американских дипломатов в Киев в кратчайшие сроки"."Мы не комментируем нашу внутреннюю кадровую политику, но продолжаем работать над укреплением нашего дипломатического присутствия в Киеве, чтобы усилить наше прочное партнерство с Украиной в данную трудную минуту", - заявил изданию неназванный представитель госдепа.
https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850693981.html
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850661421.html
сша
киев
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271453_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1abc1df19debe898fc9bd0b50621300b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, джо байден, энтони блинкен, польша
В мире, США, Киев, Джо Байден, Энтони Блинкен, Польша
00:14 09.02.2023 (обновлено: 00:27 09.02.2023)
 
США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ

Politico: США намерены к лету полностью восстановить численность своего посольства в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена к лету полностью восстановить численность американского посольства в Киеве, пишет в среду газета Politico со ссылкой на внутренние документы госдепартамента.
Дипмиссия США в 2022 году оставалась закрытой примерно на три месяца, а возобновила работу в мае. Как свидетельствует "конфиденциальная, но не секретная" телеграмма от 25 января, с которой удалось ознакомиться изданию, в настоящий момент посольство имеет "резко сокращенный штат, который включает до 106 американских и 250 местных сотрудников, работающих в Киеве".
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 23:58
АдГ призвала ФРГ расследовать причастность США к ЧП на "Северных потоках"
При этом, как утверждается, более половины служащих дипмиссии США в данном случае - служащие, которые задействованы в обеспечении ее безопасности. Дипломатическая работа, в свою очередь, ложится на плечи небольшой группы сотрудников, которым, однако, удаленно помогают их коллеги в Польше и "за пределами Киева".
В этой связи госсекретарь США Энтони Блинкен "поддержал усилия по безопасному возвращению команды американских дипломатов в Киев в кратчайшие сроки".
"Мы не комментируем нашу внутреннюю кадровую политику, но продолжаем работать над укреплением нашего дипломатического присутствия в Киеве, чтобы усилить наше прочное партнерство с Украиной в данную трудную минуту", - заявил изданию неназванный представитель госдепа.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 19:29
Россия расширила санкции против США
 
В миреСШАКиевДжо БайденЭнтони БлинкенПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала