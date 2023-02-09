https://ria.ru/20230209/ssha-1850694669.html

США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ

США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023

США намерены восстановить численность своего посольства в Киеве, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена намерена к лету полностью восстановить численность американского посольства в Киеве, пишет в среду газета Politico со... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T00:14

2023-02-09T00:14

2023-02-09T00:27

в мире

сша

киев

джо байден

энтони блинкен

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271453_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_11475cf756838c41273288ef7a07f6e0.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена к лету полностью восстановить численность американского посольства в Киеве, пишет в среду газета Politico со ссылкой на внутренние документы госдепартамента.Дипмиссия США в 2022 году оставалась закрытой примерно на три месяца, а возобновила работу в мае. Как свидетельствует "конфиденциальная, но не секретная" телеграмма от 25 января, с которой удалось ознакомиться изданию, в настоящий момент посольство имеет "резко сокращенный штат, который включает до 106 американских и 250 местных сотрудников, работающих в Киеве".При этом, как утверждается, более половины служащих дипмиссии США в данном случае - служащие, которые задействованы в обеспечении ее безопасности. Дипломатическая работа, в свою очередь, ложится на плечи небольшой группы сотрудников, которым, однако, удаленно помогают их коллеги в Польше и "за пределами Киева".В этой связи госсекретарь США Энтони Блинкен "поддержал усилия по безопасному возвращению команды американских дипломатов в Киев в кратчайшие сроки"."Мы не комментируем нашу внутреннюю кадровую политику, но продолжаем работать над укреплением нашего дипломатического присутствия в Киеве, чтобы усилить наше прочное партнерство с Украиной в данную трудную минуту", - заявил изданию неназванный представитель госдепа.

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850693981.html

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850661421.html

сша

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, джо байден, энтони блинкен, польша