https://ria.ru/20230209/srok-1850924221.html

В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства

В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства - РИА Новости, 09.02.2023

В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства

Суд приговорил 15-летнего подростка из Белгородской области к 6,5 годам в воспитательной колонии за подготовку массового убийства в школе, сообщает региональное РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:22

2023-02-09T17:22

2023-02-09T17:22

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Суд приговорил 15-летнего подростка из Белгородской области к 6,5 годам в воспитательной колонии за подготовку массового убийства в школе, сообщает региональное СУСК в четверг. По версии следствия, с сентября 2021 года 15-летний житель Старого Оскола начал интересоваться одной из деструктивных субкультур, идеология которой вращается вокруг массовых убийств в учебных заведениях. Начитавшись в интернете материалы на эту тему, он "стал активным приверженцем" субкультуры и спустя год, в сентябре 2022-го, начал готовить нападение на одну из местных школ. С этой целью юноша стал искал оружие и сообщников среди одноклассников, однако о намечающемся теракте стало известно учительнице, которая и заявила об этом в компетентные органы. "Собранные … доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора несовершеннолетнему по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Подготовка к террористическому акту", - говорится в релизе. По приговору он получил 6,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Когда именно вынесено решение, не уточняется.

https://ria.ru/20230208/khimki-1850620787.html

https://ria.ru/20230112/sud-1844326938.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область