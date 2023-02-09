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В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства - РИА Новости, 09.02.2023
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В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства
В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства - РИА Новости, 09.02.2023
В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства
Суд приговорил 15-летнего подростка из Белгородской области к 6,5 годам в воспитательной колонии за подготовку массового убийства в школе, сообщает региональное РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:22
2023-02-09T17:22
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Суд приговорил 15-летнего подростка из Белгородской области к 6,5 годам в воспитательной колонии за подготовку массового убийства в школе, сообщает региональное СУСК в четверг. По версии следствия, с сентября 2021 года 15-летний житель Старого Оскола начал интересоваться одной из деструктивных субкультур, идеология которой вращается вокруг массовых убийств в учебных заведениях. Начитавшись в интернете материалы на эту тему, он "стал активным приверженцем" субкультуры и спустя год, в сентябре 2022-го, начал готовить нападение на одну из местных школ. С этой целью юноша стал искал оружие и сообщников среди одноклассников, однако о намечающемся теракте стало известно учительнице, которая и заявила об этом в компетентные органы. "Собранные … доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора несовершеннолетнему по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Подготовка к террористическому акту", - говорится в релизе. По приговору он получил 6,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Когда именно вынесено решение, не уточняется.
https://ria.ru/20230208/khimki-1850620787.html
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
17:22 09.02.2023
 
В Белгородской области подростка посадили за подготовку массового убийства

В Белгородской области подросту дали срок за подготовку массового убийства в школе

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Суд приговорил 15-летнего подростка из Белгородской области к 6,5 годам в воспитательной колонии за подготовку массового убийства в школе, сообщает региональное СУСК в четверг.
По версии следствия, с сентября 2021 года 15-летний житель Старого Оскола начал интересоваться одной из деструктивных субкультур, идеология которой вращается вокруг массовых убийств в учебных заведениях.
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Начитавшись в интернете материалы на эту тему, он "стал активным приверженцем" субкультуры и спустя год, в сентябре 2022-го, начал готовить нападение на одну из местных школ.
С этой целью юноша стал искал оружие и сообщников среди одноклассников, однако о намечающемся теракте стало известно учительнице, которая и заявила об этом в компетентные органы.
"Собранные … доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора несовершеннолетнему по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Подготовка к террористическому акту", - говорится в релизе.
По приговору он получил 6,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Когда именно вынесено решение, не уточняется.
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