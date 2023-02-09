https://ria.ru/20230209/spasateli-1850709110.html
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске
Спасатели вытащили женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Новосибирске, она в больнице, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:44
2023-02-09T06:44
2023-02-09T06:44
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850707345_232:0:1160:522_1920x0_80_0_0_4e4f8db4872c3fe7ab3020ddc981fc92.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели вытащили женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Новосибирске, она в больнице, сообщает МЧС России. Кроме того, всего задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС России 323 человека личного состава и 81 единица техники.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850707345_283:0:979:522_1920x0_80_0_0_d81cb61a3552bbf4782d37a284677dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске
МЧС: спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске, она в больнице