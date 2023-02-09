https://ria.ru/20230209/spasateli-1850709110.html

Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске

Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске

Спасатели вытащили женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Новосибирске, она в больнице, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:44

2023-02-09T06:44

2023-02-09T06:44

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели вытащили женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Новосибирске, она в больнице, сообщает МЧС России. Кроме того, всего задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС России 323 человека личного состава и 81 единица техники.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

россия

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)