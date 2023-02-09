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Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
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Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске
Спасатели вытащили женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Новосибирске, она в больнице, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:44
2023-02-09T06:44
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели вытащили женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Новосибирске, она в больнице, сообщает МЧС России. Кроме того, всего задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС России 323 человека личного состава и 81 единица техники.
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новосибирск
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:44 09.02.2023
 
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске

МЧС: спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске, она в больнице

© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели вытащили женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Новосибирске, она в больнице, сообщает МЧС России.
"Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали", - говорится в сообщении.
Кроме того, всего задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС России 323 человека личного состава и 81 единица техники.
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Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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