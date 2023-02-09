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СФ: зарубежных коллег нужно информировать о следствии на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
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СФ: зарубежных коллег нужно информировать о следствии на "Северных потоках"
СФ: зарубежных коллег нужно информировать о следствии на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
СФ: зарубежных коллег нужно информировать о следствии на "Северных потоках"
Российским парламентариям нужно информировать зарубежных коллег о следствии по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и публикациях на эту тему в СМИ,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T22:53
2023-02-09T22:56
россия
сша
европа
александр башкин
владимир путин
джо байден
оон
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российским парламентариям нужно информировать зарубежных коллег о следствии по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и публикациях на эту тему в СМИ, включая статью американского публициста Сеймура Херша о причастности США к теракту, заявил РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. "По закону, парламентское расследование не может подменять собой следствие", - сказал Башкин, отвечая на вопрос о возможности такого расследования в парламенте с учетом данных, изложенных в статье Херша. Вместе с тем, по мнению сенатора, российским законодателям нужно "максимально опубличивать такие материалы, направлять их в парламенты дружественных, а может, и не очень, стран". По мнению политика, вся информация о диверсиях на газопроводах требует тщательной проверки. "Все тайное становится явным, наказание неотвратимо", - подчеркнул Башкин. Он полагает, что Россия может потребовать международного расследования, подняв эту тему на площадке ООН. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230209/ssha-1850986523.html
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россия, сша, европа, александр башкин, владимир путин, джо байден, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, США, Европа, Александр Башкин, Владимир Путин, Джо Байден, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
22:53 09.02.2023 (обновлено: 22:56 09.02.2023)
 
СФ: зарубежных коллег нужно информировать о следствии на "Северных потоках"

Сенатор Башкин предложил информировать зарубежных коллег о следствии на "Северных потоках"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российским парламентариям нужно информировать зарубежных коллег о следствии по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и публикациях на эту тему в СМИ, включая статью американского публициста Сеймура Херша о причастности США к теракту, заявил РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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Американский сенатор не исключил, что "Северные потоки" взорвали США
"По закону, парламентское расследование не может подменять собой следствие", - сказал Башкин, отвечая на вопрос о возможности такого расследования в парламенте с учетом данных, изложенных в статье Херша.
Вместе с тем, по мнению сенатора, российским законодателям нужно "максимально опубличивать такие материалы, направлять их в парламенты дружественных, а может, и не очень, стран".
По мнению политика, вся информация о диверсиях на газопроводах требует тщательной проверки. "Все тайное становится явным, наказание неотвратимо", - подчеркнул Башкин.
Он полагает, что Россия может потребовать международного расследования, подняв эту тему на площадке ООН.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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В МИД прокомментировали расследование взрывов на "Северных потоках"
 
РоссияСШАЕвропаАлександр БашкинВладимир ПутинДжо БайденООНГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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