https://ria.ru/20230209/skts-1850840473.html
Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле
Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле
РФ рассчитывает на ответы по вопросу работы Совместного Координационного центра (СКЦ) по "зерновой сделке" в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:50
2023-02-09T13:50
2023-02-09T13:50
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. РФ рассчитывает на ответы по вопросу работы Совместного Координационного центра (СКЦ) по "зерновой сделке" в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Вообще деятельность этого органа (СКЦ) можно, наверное, считать классическим примером того, как на наших глазах возникают новые, доселе невиданные формы и области дипработы. В Центре работают и наши, и украинские, и турецкие военные, и ООНовские специалисты. Конечно, есть вопросы к работе и этого органа. Будем рассчитывать, что на них также найдутся ответы, в том числе при содействии Турции, на территории которой этот центр находится", - сказал посол.
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цены на нефть, россия, турция, стамбул, алексей ерхов, оон
Цены на нефть, Россия, Турция, Стамбул, Алексей Ерхов, ООН
Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле
Посол в Анкаре Ерхов: Россия рассчитывает на ответы по вопросу работы СКЦ в Стамбуле