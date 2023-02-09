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Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле
Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле
РФ рассчитывает на ответы по вопросу работы Совместного Координационного центра (СКЦ) по "зерновой сделке" в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:50
2023-02-09T13:50
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. РФ рассчитывает на ответы по вопросу работы Совместного Координационного центра (СКЦ) по "зерновой сделке" в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Вообще деятельность этого органа (СКЦ) можно, наверное, считать классическим примером того, как на наших глазах возникают новые, доселе невиданные формы и области дипработы. В Центре работают и наши, и украинские, и турецкие военные, и ООНовские специалисты. Конечно, есть вопросы к работе и этого органа. Будем рассчитывать, что на них также найдутся ответы, в том числе при содействии Турции, на территории которой этот центр находится", - сказал посол.
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цены на нефть, россия, турция, стамбул, алексей ерхов, оон
Цены на нефть, Россия, Турция, Стамбул, Алексей Ерхов, ООН
13:50 09.02.2023
 
Посол в Анкаре: Россия рассчитывает на ответы по работе СКЦ в Стамбуле

Посол в Анкаре Ерхов: Россия рассчитывает на ответы по вопросу работы СКЦ в Стамбуле

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. РФ рассчитывает на ответы по вопросу работы Совместного Координационного центра (СКЦ) по "зерновой сделке" в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
"Вообще деятельность этого органа (СКЦ) можно, наверное, считать классическим примером того, как на наших глазах возникают новые, доселе невиданные формы и области дипработы. В Центре работают и наши, и украинские, и турецкие военные, и ООНовские специалисты. Конечно, есть вопросы к работе и этого органа. Будем рассчитывать, что на них также найдутся ответы, в том числе при содействии Турции, на территории которой этот центр находится", - сказал посол.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 11:44
Евросоюз не выполняет своих обещаний по зерновой сделке, заявили в МИД
 
Цены на нефтьРоссияТурцияСтамбулАлексей ЕрховООН
 
 
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