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"Ростех" поставил заказчикам первые супершредеры для секретных материалов - РИА Новости, 09.02.2023
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"Ростех" поставил заказчикам первые супершредеры для секретных материалов
"Ростех" поставил заказчикам первые супершредеры для секретных материалов - РИА Новости, 09.02.2023
"Ростех" поставил заказчикам первые супершредеры для секретных материалов
Холдинг "Росэлектроника" начал поставки шредеров для полного уничтожения секретных документов, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:04
2023-02-09T17:16
технологии
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" начал поставки шредеров для полного уничтожения секретных документов, сообщили в "Ростехе". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставки шредеров для уничтожения секретных и совершенно секретных документов. Приборы обеспечивают максимальный уровень защиты конфиденциальной информации, измельчая носитель до мельчайших фракций. Первыми такие шредеры получили государственные ведомства, предприятия авиастроительной отрасли и организации "Ростеха", - говорится в релизе. Устройство производится на новосибирском заводе радиодеталей "Оксид" (входит в "Росэлектронику") полностью из российских комплектующих. Шредер оснащен механизмом перекрестной резки, который измельчает бумагу до фрагментов размером не более 2,5 квадратных миллиметров. Одновременно допускается уничтожение до шести листов бумаги стандартной плотности 80 грамм на квадратный метр со скоростью резки 60 мм в секунду. Также уничтожаются пластиковые карты, CD и DVD диски. "Наша разработка по своим характеристикам отвечает самому высокому классу секретности Р-7 и поэтому может применяться в силовых структурах, налоговых органах, банках, на промышленных предприятиях – везде, где идет работа с информацией, представляющей государственную или коммерческую тайну", – приводят в пресс-службе слова гендиректора "Оксида" Льва Носенко. По его словам, шредер разрезает лист А4 более чем на 12 тысяч частиц размером "в ширину росчерка шариковой ручки".
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технологии, ростех, российская электроника
Технологии, Ростех, Российская электроника
17:04 09.02.2023 (обновлено: 17:16 09.02.2023)
 
"Ростех" поставил заказчикам первые супершредеры для секретных материалов

"Ростех" поставил заказчикам первые супершредеры для уничтожения секретных материалов

© Фото : РосэлектроникаШредер для уничтожения секретных и совершенно секретных документов
Шредер для уничтожения секретных и совершенно секретных документов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Росэлектроника
Шредер для уничтожения секретных и совершенно секретных документов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" начал поставки шредеров для полного уничтожения секретных документов, сообщили в "Ростехе".
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставки шредеров для уничтожения секретных и совершенно секретных документов. Приборы обеспечивают максимальный уровень защиты конфиденциальной информации, измельчая носитель до мельчайших фракций. Первыми такие шредеры получили государственные ведомства, предприятия авиастроительной отрасли и организации "Ростеха", - говорится в релизе.
Устройство производится на новосибирском заводе радиодеталей "Оксид" (входит в "Росэлектронику") полностью из российских комплектующих. Шредер оснащен механизмом перекрестной резки, который измельчает бумагу до фрагментов размером не более 2,5 квадратных миллиметров.
"По таким фрагментам невозможно восстановить носитель даже с использованием специальных программных и технических средств", - отметили в "Ростехе".
Одновременно допускается уничтожение до шести листов бумаги стандартной плотности 80 грамм на квадратный метр со скоростью резки 60 мм в секунду. Также уничтожаются пластиковые карты, CD и DVD диски.
"Наша разработка по своим характеристикам отвечает самому высокому классу секретности Р-7 и поэтому может применяться в силовых структурах, налоговых органах, банках, на промышленных предприятиях – везде, где идет работа с информацией, представляющей государственную или коммерческую тайну", – приводят в пресс-службе слова гендиректора "Оксида" Льва Носенко.
По его словам, шредер разрезает лист А4 более чем на 12 тысяч частиц размером "в ширину росчерка шариковой ручки".
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ТехнологииРостехРоссийская электроника
 
 
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