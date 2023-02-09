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Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату - РИА Новости, 09.02.2023
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Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату
Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату - РИА Новости, 09.02.2023
Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату
Пострадавшая от удара ножа в лицее в Химках пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика, сообщила пресс-служба РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:06
2023-02-09T14:14
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавшая от удара ножа в лицее в Химках пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали."У ребенка положительная динамика, и она уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Отмечается, что пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
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московская область (подмосковье), химки, происшествия
Московская область (Подмосковье), Химки, Происшествия
14:06 09.02.2023 (обновлено: 14:14 09.02.2023)
 
Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату

Пострадавшую от удара ножом в Химках пятиклассницу перевели из реанимации в палату

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавшая от удара ножа в лицее в Химках пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.
"У ребенка положительная динамика, и она уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
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Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник
 
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