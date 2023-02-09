https://ria.ru/20230209/shkolnitsa-1850845271.html

Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату

Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату - РИА Новости, 09.02.2023

Пострадавшую от удара ножом в Химках девочку перевели в палату

Пострадавшая от удара ножа в лицее в Химках пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика, сообщила пресс-служба РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:06

2023-02-09T14:06

2023-02-09T14:14

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавшая от удара ножа в лицее в Химках пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали."У ребенка положительная динамика, и она уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Отмечается, что пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20230207/konflikt-1850345665.html

московская область (подмосковье)

химки

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), химки, происшествия