https://ria.ru/20230209/shkola-1850897386.html

Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках

Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках - РИА Новости, 09.02.2023

Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:27

2023-02-09T16:27

2023-02-09T17:02

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

химки

мария львова-белова

ксения мишонова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой, Следственным комитетом и руководителями профильных ведомств по факту поножовщины в школе, где пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. В аппарате уполномоченного напомнили, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство) и по ст.293 УК РФ (халатность). "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетней противоправных действий", - отмечается в ответе пресс-службы.

https://ria.ru/20230209/shkolnitsa-1850845271.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), химки, мария львова-белова, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)