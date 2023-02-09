https://ria.ru/20230209/shkola-1850897386.html
Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках
Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках - РИА Новости, 09.02.2023
Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:27
2023-02-09T16:27
2023-02-09T17:02
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
химки
мария львова-белова
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой, Следственным комитетом и руководителями профильных ведомств по факту поножовщины в школе, где пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. В аппарате уполномоченного напомнили, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство) и по ст.293 УК РФ (халатность). "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетней противоправных действий", - отмечается в ответе пресс-службы.
https://ria.ru/20230209/shkolnitsa-1850845271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), химки, мария львова-белова, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Химки, Мария Львова-Белова, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
16:27 09.02.2023 (обновлено: 17:02 09.02.2023)
Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках
Омбудсмен Львова-Белова находится на связи с СК по вопросу школьной поножовщины в Химках
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой, Следственным комитетом и руководителями профильных ведомств по факту поножовщины в школе, где пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.
"Специалистам, включая психологов, предстоит выяснить, что послужило причиной трагедии. Мария Львова-Белова находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой, руководителями всех профильных ведомств региона и СКР", - говорится в сообщении пресс-службы.
В аппарате уполномоченного напомнили, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство) и по ст.293 УК РФ (халатность).
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетней противоправных действий", - отмечается в ответе пресс-службы.