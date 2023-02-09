https://ria.ru/20230209/shkola-1850728925.html

Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023

Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Школа в Донецке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:27

2023-02-09T09:27

2023-02-09T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Школа в Донецке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Ночью при обстреле взрывной волной повреждено остекление здания школы №82", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк