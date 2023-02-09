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Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/shkola-1850728925.html
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Школа в Донецке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:27
2023-02-09T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Школа в Донецке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Ночью при обстреле взрывной волной повреждено остекление здания школы №82", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
09:27 09.02.2023
 
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Школа в Донецке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Ночью при обстреле взрывной волной повреждено остекление здания школы №82", - написал он в своем телеграм-канале.
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