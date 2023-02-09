https://ria.ru/20230209/shkola-1850728925.html
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Школа в Донецке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:27
2023-02-09T09:27
2023-02-09T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Школа в Донецке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Ночью при обстреле взрывной волной повреждено остекление здания школы №82", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
Школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ