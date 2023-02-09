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Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками - РИА Новости, 09.02.2023
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Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками
Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками - РИА Новости, 09.02.2023
Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с проведением артиллерийских учений. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:39
2023-02-09T14:39
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с проведением артиллерийских учений. "Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, обстановка в городе спокойная. Ранее Севастополь неоднократно становился объектом атаки украинских беспилотников.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
14:39 09.02.2023
 
Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями артиллерии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с проведением артиллерийских учений.
"Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, обстановка в городе спокойная.
Ранее Севастополь неоднократно становился объектом атаки украинских беспилотников.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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