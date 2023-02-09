https://ria.ru/20230209/sevastopol-1850858418.html
Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками
Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками - РИА Новости, 09.02.2023
Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с проведением артиллерийских учений. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:39
2023-02-09T14:39
2023-02-09T14:39
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с проведением артиллерийских учений. "Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, обстановка в городе спокойная. Ранее Севастополь неоднократно становился объектом атаки украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230126/sevastopol-1847696115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками
Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями артиллерии