https://ria.ru/20230209/sevastopol-1850858418.html

Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками

Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками - РИА Новости, 09.02.2023

Губернатор Севастополя успокоил горожан, обеспокоенных громкими звуками

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с проведением артиллерийских учений. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:39

2023-02-09T14:39

2023-02-09T14:39

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с проведением артиллерийских учений. "Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, обстановка в городе спокойная. Ранее Севастополь неоднократно становился объектом атаки украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230126/sevastopol-1847696115.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, михаил развожаев