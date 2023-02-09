https://ria.ru/20230209/sdelka-1850843487.html

Посол заявил о преобладании обеспеченных стран в "зерновой сделке"

Посол заявил о преобладании обеспеченных стран в "зерновой сделке" - РИА Новости, 09.02.2023

Посол заявил о преобладании обеспеченных стран в "зерновой сделке"

Среди получателей продовольствия в рамках "зерновой сделки" до сих преобладают страны с высоким уровнем доходов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:01

2023-02-09T14:01

2023-02-09T14:03

россия

экономика

турция

алексей ерхов

владимир путин

оон

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Среди получателей продовольствия в рамках "зерновой сделки" до сих преобладают страны с высоким уровнем доходов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Зерновая инициатива" стала важным фактором международной жизни. Штука это очень важная, но в то же время очень непростая, а где-то и противоречивая. Задумывалась вроде бы она для достаточно благих целей, но вот насколько она их достигает – вопрос открытый", - заявил дипломат. По его словам, сделка реализуется "в общем и целом успешно". "На днях количество перевезенных грузов перевалило за 20 миллионов тонн – цифра внушительная. Однако есть целый ряд моментов, о которых мы постоянно напоминаем в этом контексте. Это – и география получателей продовольствия, в которой до сих преобладают страны с высоким уровнем доходов, а нуждающиеся страны получают минимальную часть грузов. Это – и сохраняющиеся проблемы в экспорте российского зерна и удобрений, прежде всего по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Это и многие другие, казалось бы технические, но важные с точки зрения конкретного результата детали", - подчеркнул Ерхов. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20230202/sdelka-1849345028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, турция, алексей ерхов, владимир путин, оон