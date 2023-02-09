https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850887107.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 09.02.2023

США расширили санкции против России

США расширили санкции против РФ, внесли в список семь физических лиц, сообщается на сайте Минфина. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:04

2023-02-09T16:04

2023-02-09T16:39

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кибербезопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США расширили санкции против РФ, внесли в список семь физических лиц, сообщается на сайте Минфина.В новый список попали Михаил Истрицкий, Валентин Карягин, Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Валерий Седлецкий и Иван Вахромеев. В списке указывается, что новые санкции введены за кибердеятельность.Согласно заявлению на сайте министерства, новые санкции были введены в координации с Великобританией против лиц, связанных с якобы базирующейся в России хакерской группировкой Trickbot."Сегодня США в координации с Великобританией вносят в список санкций семь человек, которые являются частью базирующейся в России киберпреступной группировки Trickbot", - говорится в заявлении Минфина.В сообщении утверждается, что группировка была якобы причастна к атакам на медучреждения в США, а ее нынешние члены якобы связаны с российскими разведслужбами. Никаких доказательств при этом в заявлении не приводится.Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, сша, россия, в мире, кибербезопасность