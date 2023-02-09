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США расширили санкции против России - РИА Новости, 09.02.2023
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США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 09.02.2023
США расширили санкции против России
США расширили санкции против РФ, внесли в список семь физических лиц, сообщается на сайте Минфина. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:04
2023-02-09T16:39
санкции
санкции в отношении россии
сша
россия
в мире
кибербезопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США расширили санкции против РФ, внесли в список семь физических лиц, сообщается на сайте Минфина.В новый список попали Михаил Истрицкий, Валентин Карягин, Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Валерий Седлецкий и Иван Вахромеев. В списке указывается, что новые санкции введены за кибердеятельность.Согласно заявлению на сайте министерства, новые санкции были введены в координации с Великобританией против лиц, связанных с якобы базирующейся в России хакерской группировкой Trickbot."Сегодня США в координации с Великобританией вносят в список санкций семь человек, которые являются частью базирующейся в России киберпреступной группировки Trickbot", - говорится в заявлении Минфина.В сообщении утверждается, что группировка была якобы причастна к атакам на медучреждения в США, а ее нынешние члены якобы связаны с российскими разведслужбами. Никаких доказательств при этом в заявлении не приводится.Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html
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санкции, санкции в отношении россии, сша, россия, в мире, кибербезопасность
Санкции, Санкции в отношении России, США, Россия, В мире, Кибербезопасность
16:04 09.02.2023 (обновлено: 16:39 09.02.2023)
 
США расширили санкции против России

Минфин США внес семь физлиц в список антироссийских санкций за кибердеятельность

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США расширили санкции против РФ, внесли в список семь физических лиц, сообщается на сайте Минфина.
В новый список попали Михаил Истрицкий, Валентин Карягин, Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Валерий Седлецкий и Иван Вахромеев. В списке указывается, что новые санкции введены за кибердеятельность.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций
Согласно заявлению на сайте министерства, новые санкции были введены в координации с Великобританией против лиц, связанных с якобы базирующейся в России хакерской группировкой Trickbot.
"Сегодня США в координации с Великобританией вносят в список санкций семь человек, которые являются частью базирующейся в России киберпреступной группировки Trickbot", - говорится в заявлении Минфина.
В сообщении утверждается, что группировка была якобы причастна к атакам на медучреждения в США, а ее нынешние члены якобы связаны с российскими разведслужбами. Никаких доказательств при этом в заявлении не приводится.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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