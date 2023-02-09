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Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа - РИА Новости, 09.02.2023
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Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа
Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа - РИА Новости, 09.02.2023
Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа
Литва поддерживает санкции против "Росатома", импорта алмазов из РФ, банков, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа перед началом в Брюсселе... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:21
2023-02-09T12:21
россия
литва
гитанас науседа
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Литва поддерживает санкции против "Росатома", импорта алмазов из РФ, банков, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа перед началом в Брюсселе специального саммита ЕС. "Что касается десятого пакета санкций, то Литва всегда поддерживала усиление ограничительных мер против России… Важно с политической точки зрения принять и ввести эти решения до 24 февраля вместе с другими партнерами. Мы выступаем за внесение в санкции новых компаний, в том числе "Росатома", членов совета директоров "Росатома", бриллиантов. А также остающиеся банки", - сообщил он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230203/boykot-1849662826.html
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россия, литва, гитанас науседа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Литва, Гитанас Науседа, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз, Санкции в отношении России
12:21 09.02.2023
 
Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа

Науседа: Литва выступает за распространение антироссийских санкций на "Росатом" и банки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Литва поддерживает санкции против "Росатома", импорта алмазов из РФ, банков, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа перед началом в Брюсселе специального саммита ЕС.
"Что касается десятого пакета санкций, то Литва всегда поддерживала усиление ограничительных мер против России… Важно с политической точки зрения принять и ввести эти решения до 24 февраля вместе с другими партнерами. Мы выступаем за внесение в санкции новых компаний, в том числе "Росатома", членов совета директоров "Росатома", бриллиантов. А также остающиеся банки", - сообщил он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Логотип ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 21:39
Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ
 
РоссияЛитваГитанас НауседаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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