https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850796366.html

Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа

Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа - РИА Новости, 09.02.2023

Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа

Литва поддерживает санкции против "Росатома", импорта алмазов из РФ, банков, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа перед началом в Брюсселе... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:21

2023-02-09T12:21

2023-02-09T12:21

россия

литва

гитанас науседа

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Литва поддерживает санкции против "Росатома", импорта алмазов из РФ, банков, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа перед началом в Брюсселе специального саммита ЕС. "Что касается десятого пакета санкций, то Литва всегда поддерживала усиление ограничительных мер против России… Важно с политической точки зрения принять и ввести эти решения до 24 февраля вместе с другими партнерами. Мы выступаем за внесение в санкции новых компаний, в том числе "Росатома", членов совета директоров "Росатома", бриллиантов. А также остающиеся банки", - сообщил он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230203/boykot-1849662826.html

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россия, литва, гитанас науседа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, санкции в отношении россии