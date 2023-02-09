https://ria.ru/20230209/sanaviatsiya-1850931590.html
В Минздраве рассказали, сколько человек удалось спасти благодаря санавиации
В Минздраве рассказали, сколько человек удалось спасти благодаря санавиации - РИА Новости, 09.02.2023
В Минздраве рассказали, сколько человек удалось спасти благодаря санавиации
Более 150 тысяч человек удалось спасти благодаря реализации проекта по развитию санитарной авиации, аналогов созданной в России службы по охвату и доступности... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:43
2023-02-09T17:43
2023-02-09T17:43
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Более 150 тысяч человек удалось спасти благодаря реализации проекта по развитию санитарной авиации, аналогов созданной в России службы по охвату и доступности на сегодняшний день в мире нет, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. Он уточнил, что программа по развитию санитарной авиации реализуется Минздравом России с 2017 года, за это время санавиация начала работать во всех регионах страны, за исключением Калининградской области. По словам Плутницкого, санитарная авиация России работает ежедневно и круглосуточно для всех, кто нуждается в экстренной помощи, при этом она абсолютно бесплатна для каждого пациента. "Аналогов созданной в России службы, по охвату и абсолютной доступности для каждого жителя страны, сегодня нет нигде в мире", - подчеркнул замминистра. Он отметил, что благодаря работникам санитарной авиации удается спасать жизни людей, в том числе беременных, новорожденных, пациентов старшей возрастной группы с травмами и сосудистыми катастрофами.
https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, калининградская область
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Калининградская область
В Минздраве рассказали, сколько человек удалось спасти благодаря санавиации
Минздрав: более 150 тысяч человек удалось спасти благодаря проекту по санавиации
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Более 150 тысяч человек удалось спасти благодаря реализации проекта по развитию санитарной авиации, аналогов созданной в России службы по охвату и доступности на сегодняшний день в мире нет, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
"За время реализации проекта по развитию санитарной авиации было выполнено более 105 тысяч вылетов, что позволило спасти жизни более 150 тысяч человек, из них более 27 тысяч детей", - сказал Плутницкий журналистам.
Он уточнил, что программа по развитию санитарной авиации реализуется Минздравом России с 2017 года, за это время санавиация начала работать во всех регионах страны, за исключением Калининградской области
.
По словам Плутницкого, санитарная авиация России работает ежедневно и круглосуточно для всех, кто нуждается в экстренной помощи, при этом она абсолютно бесплатна для каждого пациента. "Аналогов созданной в России службы, по охвату и абсолютной доступности для каждого жителя страны, сегодня нет нигде в мире", - подчеркнул замминистра.
Он отметил, что благодаря работникам санитарной авиации удается спасать жизни людей, в том числе беременных, новорожденных, пациентов старшей возрастной группы с травмами и сосудистыми катастрофами.