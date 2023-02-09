https://ria.ru/20230209/sanaviatsiya-1850931590.html

В Минздраве рассказали, сколько человек удалось спасти благодаря санавиации

В Минздраве рассказали, сколько человек удалось спасти благодаря санавиации - РИА Новости, 09.02.2023

В Минздраве рассказали, сколько человек удалось спасти благодаря санавиации

Более 150 тысяч человек удалось спасти благодаря реализации проекта по развитию санитарной авиации, аналогов созданной в России службы по охвату и доступности... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:43

2023-02-09T17:43

2023-02-09T17:43

общество

здоровье - общество

россия

калининградская область

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Более 150 тысяч человек удалось спасти благодаря реализации проекта по развитию санитарной авиации, аналогов созданной в России службы по охвату и доступности на сегодняшний день в мире нет, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. Он уточнил, что программа по развитию санитарной авиации реализуется Минздравом России с 2017 года, за это время санавиация начала работать во всех регионах страны, за исключением Калининградской области. По словам Плутницкого, санитарная авиация России работает ежедневно и круглосуточно для всех, кто нуждается в экстренной помощи, при этом она абсолютно бесплатна для каждого пациента. "Аналогов созданной в России службы, по охвату и абсолютной доступности для каждого жителя страны, сегодня нет нигде в мире", - подчеркнул замминистра. Он отметил, что благодаря работникам санитарной авиации удается спасать жизни людей, в том числе беременных, новорожденных, пациентов старшей возрастной группы с травмами и сосудистыми катастрофами.

https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html

россия

калининградская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, калининградская область