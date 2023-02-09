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Мишустин подарил Голиковой букет роз
Мишустин подарил Голиковой букет роз - РИА Новости, 09.02.2023
Мишустин подарил Голиковой букет роз
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг поздравил с днем рождения вице-премьера Татьяну Голикову, вручив букет роз. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:56
2023-02-09T14:56
2023-02-09T14:56
татьяна голикова
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг поздравил с днем рождения вице-премьера Татьяну Голикову, вручив букет роз. Голиковой, которая курирует социальный блок в кабмине, сегодня исполнилось 57 лет. "Прежде чем мы перейдем к повестке сегодняшнего заседания, хочу от всей души поздравить Татьяну Алексеевну Голикову с днем рождения. Мы вас все знаем как очень ответственного, профессионального человека, а главное – неравнодушного", - сказал премьер.
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татьяна голикова, россия, михаил мишустин
Татьяна Голикова, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин подарил Голиковой букет роз
Премьер Мишустин поздравил Голикову с днем рождения, подарив букет роз
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг поздравил с днем рождения вице-премьера Татьяну Голикову, вручив букет роз.
Голиковой, которая курирует социальный блок в кабмине, сегодня исполнилось 57 лет.
"Прежде чем мы перейдем к повестке сегодняшнего заседания, хочу от всей души поздравить Татьяну Алексеевну Голикову с днем рождения. Мы вас все знаем как очень ответственного, профессионального человека, а главное – неравнодушного", - сказал премьер.