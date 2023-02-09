https://ria.ru/20230209/rozy-1850863210.html

Мишустин подарил Голиковой букет роз

Мишустин подарил Голиковой букет роз - РИА Новости, 09.02.2023

Мишустин подарил Голиковой букет роз

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг поздравил с днем рождения вице-премьера Татьяну Голикову, вручив букет роз. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:56

2023-02-09T14:56

2023-02-09T14:56

татьяна голикова

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850862112_0:3:3097:1745_1920x0_80_0_0_566731645c777e1408542f2be8747a1d.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг поздравил с днем рождения вице-премьера Татьяну Голикову, вручив букет роз. Голиковой, которая курирует социальный блок в кабмине, сегодня исполнилось 57 лет. "Прежде чем мы перейдем к повестке сегодняшнего заседания, хочу от всей души поздравить Татьяну Алексеевну Голикову с днем рождения. Мы вас все знаем как очень ответственного, профессионального человека, а главное – неравнодушного", - сказал премьер.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова, россия, михаил мишустин