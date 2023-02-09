https://ria.ru/20230209/rossiya-1850934332.html

Курс основ российской государственности заложит будущее, считает эксперт

Курс основ российской государственности заложит будущее, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2023

Курс основ российской государственности заложит будущее, считает эксперт

Курс по основам российской государственности для студентов поможет получить им знания, опыт и ценности, которые позволят стать настоящими гражданами России и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:52

2023-02-09T17:52

2023-02-09T17:52

общество

россия

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Курс по основам российской государственности для студентов поможет получить им знания, опыт и ценности, которые позволят стать настоящими гражданами России и определить будущее страны, он будет иметь мощною воспитательную функцию, заявил декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований и один из разработчиков пособия для курса Андрей Шутов. Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской государственности. "Президентом поставлена очень важная задач, задача, которую мы должны решить и решить эффективно. Ведь от того, какие смыслы мы заложим в этот учебник, в это учебное пособие, в этот курс, в общем-то, зависит не только получение какой-то информации, знаний, какого-то опыта нашими студентами…, но и зависит будущее нашей страны", - сказал Шутов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "ДНК России: основы государственности" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что именно студенты получат те знания, тот опыт, те ценностные ориентиры, которые позволят им быть настоящими гражданами страны. "То есть, этот курс должен и, скорее всего, будет иметь очень мощную воспитательную функцию", - сказал он.

https://ria.ru/20230209/rossiya-1850898938.html

https://ria.ru/20221216/rosatom-1838606677.html

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общество, россия, владимир путин, образование - общество