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Путин: к концу года должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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Путин: к концу года должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов
Путин: к концу года должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов - РИА Новости, 09.02.2023
Путин: к концу года должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов
К концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, в 2024 году - еще 16, на эти цели за два года выделяется более 75 миллиардов... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:36
2023-02-09T18:52
туризм
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. К концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, в 2024 году - еще 16, на эти цели за два года выделяется более 75 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."К концу этого года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году еще 16, на эти цели из федерального бюджета выделяются значительные ресурсы - вот в 2023 году на реконструкцию 18 аэродромов было направлено 40 миллиардов рублей, а на реконструкцию еще 16 в 2024 году - 35,5 миллиарда рублей", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.Глава государства отметил, что модернизация аэропортной сети - это хороший стимул для развития регионов и России в целом, это позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, их передвижение по стране, и "сшивать" огромное пространство с экономической точки зрения.
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владимир путин, туризм, новости - туризм, экономика, россия
Туризм, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия
18:36 09.02.2023 (обновлено: 18:52 09.02.2023)
 
Путин: к концу года должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов

Путин заявил, что к концу года должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 в аэропорту
Самолет Boeing-737-800 в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800 в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. К концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, в 2024 году - еще 16, на эти цели за два года выделяется более 75 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К концу этого года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году еще 16, на эти цели из федерального бюджета выделяются значительные ресурсы - вот в 2023 году на реконструкцию 18 аэродромов было направлено 40 миллиардов рублей, а на реконструкцию еще 16 в 2024 году - 35,5 миллиарда рублей", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
Глава государства отметил, что модернизация аэропортной сети - это хороший стимул для развития регионов и России в целом, это позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, их передвижение по стране, и "сшивать" огромное пространство с экономической точки зрения.
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