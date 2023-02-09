https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html

Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения

Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения - РИА Новости, 09.02.2023

Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения

Участники специальной операции, которые получили ранение в зоне СВО, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Московской области, соответствующий закон приняли... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:54

2023-02-09T11:54

2023-02-09T11:54

специальная военная операция на украине

общество

московская область (подмосковье)

игорь брынцалов

московская областная дума

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Участники специальной операции, которые получили ранение в зоне СВО, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Московской области, соответствующий закон приняли депутаты на 45-м заседании Московской областной думы. "Предоставить право на бесплатную курсовую реабилитацию гражданам, получившим ранение или заболевание в ходе проведения специальной военной операции, а также инвалидам I-II группы, передвигающимся на креслах–колясках в нашем государственном социально-реабилитационном центре "Ясенки", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Данный закон также предусматривает получение бесплатной психологической помощи военнослужащими и сотрудниками Росгвардии на дому, по телефону или в центрах социального обслуживания. Курс реабилитации будет длиться 21 день, уже разработано восемь программ реабилитации по разным заболеваниям, отметила Болатаева. "Решение принято. Закон принят", - резюмировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850578313.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)