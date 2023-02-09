https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html
Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения
Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения - РИА Новости, 09.02.2023
Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения
Участники специальной операции, которые получили ранение в зоне СВО, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Московской области, соответствующий закон приняли... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:54
2023-02-09T11:54
2023-02-09T11:54
специальная военная операция на украине
общество
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Участники специальной операции, которые получили ранение в зоне СВО, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Московской области, соответствующий закон приняли депутаты на 45-м заседании Московской областной думы. "Предоставить право на бесплатную курсовую реабилитацию гражданам, получившим ранение или заболевание в ходе проведения специальной военной операции, а также инвалидам I-II группы, передвигающимся на креслах–колясках в нашем государственном социально-реабилитационном центре "Ясенки", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Данный закон также предусматривает получение бесплатной психологической помощи военнослужащими и сотрудниками Росгвардии на дому, по телефону или в центрах социального обслуживания. Курс реабилитации будет длиться 21 день, уже разработано восемь программ реабилитации по разным заболеваниям, отметила Болатаева. "Решение принято. Закон принят", - резюмировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850578313.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения
Участники спецоперации после ранения смогут пройти бесплатную реабилитацию в Подмосковье