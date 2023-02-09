https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850980062.html

СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках"

СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023

СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках"

Китайские эксперты полагают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" заслуживает доверия, пишет газета Global... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:24

2023-02-09T21:24

2023-02-09T21:24

специальная военная операция на украине

цены на нефть

россия

вьетнам

владимир путин

сша

джо байден

алексей миллер

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Китайские эксперты полагают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" заслуживает доверия, пишет газета Global Times. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Газета напоминает, что Херш зарекомендовал себя в качестве надежного журналиста своими расследованиями преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке. При этом аналитики выражают обеспокоенность безопасностью Херша после публикации расследования. Однако отмечается, что в отсутствие лица, отвечающего за международные споры, установить факт диверсии с юридической точки зрения будет практически невозможно. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/shvetsiya-1850972109.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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