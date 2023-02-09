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СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850980062.html
СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках"
СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках"
Китайские эксперты полагают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" заслуживает доверия, пишет газета Global... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:24
2023-02-09T21:24
специальная военная операция на украине
цены на нефть
россия
вьетнам
владимир путин
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джо байден
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Китайские эксперты полагают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" заслуживает доверия, пишет газета Global Times. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Газета напоминает, что Херш зарекомендовал себя в качестве надежного журналиста своими расследованиями преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке. При этом аналитики выражают обеспокоенность безопасностью Херша после публикации расследования. Однако отмечается, что в отсутствие лица, отвечающего за международные споры, установить факт диверсии с юридической точки зрения будет практически невозможно. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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цены на нефть, россия, вьетнам, владимир путин, сша, джо байден, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, США, Джо Байден, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
21:24 09.02.2023
 
СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках"

Global Times: в КНР назвали расследование Херша о "Северных потоках" заслуживающим доверия

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Китайские эксперты полагают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" заслуживает доверия, пишет газета Global Times.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
"С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия", - говорится в сообщении издания.
Газета напоминает, что Херш зарекомендовал себя в качестве надежного журналиста своими расследованиями преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке. При этом аналитики выражают обеспокоенность безопасностью Херша после публикации расследования.
Однако отмечается, что в отсутствие лица, отвечающего за международные споры, установить факт диверсии с юридической точки зрения будет практически невозможно.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьРоссияВьетнамВладимир ПутинСШАДжо БайденАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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