https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850929419.html
В МИД раскритиковали реакцию Запада на данные о подрыве "Северных потоков"
В МИД раскритиковали реакцию Запада на данные о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
В МИД раскритиковали реакцию Запада на данные о подрыве "Северных потоков"
Позиция по расследованию подрыва "Северных потоков" свидетельствует о политической импотенции Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:36
2023-02-09T17:36
2023-02-09T17:50
в мире
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владимир путин
александр грушко
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газпром
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Позиция по расследованию подрыва "Северных потоков" свидетельствует о политической импотенции Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Расследования расследованиями, но сама политическая позиция, занятая европейцами в этих делах, она свидетельствует о такой вот политической импотенции и неготовности отстаивать собственные глубинные, коренные интересы Европы - как Европы, а не как американского сателлита", - заявил он в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
https://ria.ru/20230209/potoki-1850754864.html
https://ria.ru/20230209/khersh-1850875765.html
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в мире, европа, россия, украина, владимир путин, александр грушко, генеральная прокуратура рф, газпром, алексей миллер, северный поток
В мире, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Грушко, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Алексей Миллер, Северный поток
17:36 09.02.2023 (обновлено: 17:50 09.02.2023)
В МИД раскритиковали реакцию Запада на данные о подрыве "Северных потоков"
Замглавы МИД Грушко назвал реакцию Европы по данным подрыва "Северных потоков" импотенцией