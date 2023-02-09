https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850929419.html

В МИД раскритиковали реакцию Запада на данные о подрыве "Северных потоков"

В МИД раскритиковали реакцию Запада на данные о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023

В МИД раскритиковали реакцию Запада на данные о подрыве "Северных потоков"

Позиция по расследованию подрыва "Северных потоков" свидетельствует о политической импотенции Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:36

2023-02-09T17:36

2023-02-09T17:50

в мире

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россия

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владимир путин

александр грушко

генеральная прокуратура рф

газпром

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Позиция по расследованию подрыва "Северных потоков" свидетельствует о политической импотенции Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Расследования расследованиями, но сама политическая позиция, занятая европейцами в этих делах, она свидетельствует о такой вот политической импотенции и неготовности отстаивать собственные глубинные, коренные интересы Европы - как Европы, а не как американского сателлита", - заявил он в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.

https://ria.ru/20230209/potoki-1850754864.html

https://ria.ru/20230209/khersh-1850875765.html

европа

россия

украина

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в мире, европа, россия, украина, владимир путин, александр грушко, генеральная прокуратура рф, газпром, алексей миллер, северный поток