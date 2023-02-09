https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850919665.html

В МИД прокомментировали расследование взрывов на "Северных потоках"

В МИД прокомментировали расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023

В МИД прокомментировали расследование взрывов на "Северных потоках"

Расследование взрывов на "Северных потоках" ведется так, чтобы "концы остались в воде", заявил в четверг замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:13

2023-02-09T17:13

2023-02-09T17:13

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расследование взрывов на "Северных потоках" ведется так, чтобы "концы остались в воде", заявил в четверг замглавы МИД России Александр Грушко."История с Северным потоком, который был взорван, как известно, при абсолютно молчаливом попустительстве... европейских стран… расследование ведется таким образом, чтобы, действительно, концы в фигуральном и прямом смысле остались в воде. Вот, собственно, и вся забота об этом", - сказал Грушко в ходе дискуссии, организованной дискуссионной площадкой "Валдай".Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.

https://ria.ru/20230209/khersh-1850875765.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток, северный поток — 2